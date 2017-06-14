МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Черногорию никто не боится, поэтому ее, вероятно, приняли в НАТО из-за пляжей, заявил основатель Stratfor Джордж Фридман в эксклюзивном интервью для Sputnik Сербия.

Политолог выразил уверенность, что вступление этого балканского государства в Североатлантический альянс не несет в себе угрозы для Белграда, равно как и пользы для НАТО.

"Если вы боитесь Черногории, мне вас жаль. Думаю, расширение НАТО за счет Черногории — это глупая инициатива", — заявил Фридман.

Он признался, что не понимает, зачем страну вообще приняли в блок. "Не знаю, может быть, дело в пляжах, или еще что-то в этом роде", — пошутил политолог.

По его мнению, НАТО ждут перемены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна полагаться на свои силы, а не на США. Аналитик подчеркнул, что теперь члены организации должны решить, хотят они состоять в ней или нет, и добавил, что Сербия не должна стремиться ни в альянс, ни в ЕС.

"Безработица в южной Европе превышает 20%, а британцы выходят из ЕС. Лучшая часть Европы — восточная, не входящая в еврозону", — отметил Фридман, выразив уверенность, что у этого региона имеются "невероятные возможности".

Черногория официально стала членом НАТО 5 июня. Премьер страны Душко Маркович заявил, что вступление в альянс означает "постоянную стабильность". Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил что членство Черногории в НАТО не укрепляет безопасность организации и ведет к дополнительным расходам других стран-участниц блока.