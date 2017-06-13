Скопье ожидает скорейшего приглашения в НАТО

АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Новый министр иностранных дел бывшей югославской республики Македонии (БЮРМ) Никола Димитров накануне визита в Афины, намеченного на 14 июня, заявил, что чем скорее его страну пригласят в НАТО, тем лучше для Греции; он готов вести конструктивные переговоры, чтобы найти решение по наименованию страны.
"Спор о названии длится много лет. Хотя по сути он двусторонний, последствия его нерешенности могут поставить под угрозу региональную стабильность. Республика Македония находится долгое время в подвешенном состоянии, оставаясь в зале ожидания у дверей НАТО и ЕС, заблокированных из-за политической изоляции вопреки решению Международного Суда в Гааге. Это, в свою очередь, открыло путь для демократического кризиса в стране", — сказал Димитров в интервью газете "Вима".
По его словам, новое реформаторское правительство во главе с премьером Зораном Заевым намерено преодолеть этот кризис. В Афины министр едет после того, как Заев провел в Брюсселе в понедельник переговоры с высокопоставленными официальными лицами ЕС и НАТО. Заев встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, высоким представителем по иностранным делам Федерикой Могерини, комиссаром Йоханнесом Ханом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вместе с Заевым в поездке находились Димитров и новый министр обороны Радмила Шечеринска.
Газета отмечает, что основной задачей в отношениях между Афинами и Скопье должно стать восстановление доверия. Как сообщили РИА Новости в МИД Греции, в среду после переговоров министры иностранных дел Никос Котзиас и Никола Димитров выступят с заявлением для прессы. Как сообщал ранее РИА Новости источник, цель НАТО — до весны 2018 года принять Македонию в состав альянса.