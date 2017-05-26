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Внешнеполитическое турне Трампа как карточная игра

15:5426.05.2017
(обновлено: 15:58 26.05.2017)
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© REUTERS / Hannah McKayПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в БрюссельПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Брюссель
© REUTERS / Hannah McKay

Владимир Лепехин

Дональд Трамп, совершая свое первое внешнеполитическое турне в статусе президента США, продолжает удивлять американцев и мир своей непосредственностью и непредсказуемостью. Подтверждением названной непредсказуемости становятся не только особенности его маршрута, но и "противоречивые" заявления, которые не вписываются в традиционные для американской внешней политики схемы.

Особенности путешествия Дональда Трампа

Первые выезды Джорджа Буша-младшего в качестве президента Соединенных Штатов были, как мы помним, вполне предсказуемыми. В феврале 2001 года он встретился с президентом Мексики, в апреле принял участие в саммите Организации американских государств (ОАГ), а затем (в июне) отправился в турне по Европе, в ходе которого встретился с королями Испании, Бельгии и Швеции, а также президентами Польши и Словении. В штаб-квартире НАТО Джордж Буш пообщался с премьер-министрами всех стран — членов Североатлантического альянса, после чего принял участие в саммите США — ЕС в компании с главами стран — членов Евросоюза, а под занавес, в ходе американо-российского саммита в Словении, встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Люди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Ватикане. 24 мая 2017

В свою очередь, Барак Обама первое свое президентское турне в 2009 году тоже начал с визита в соседнее государство — Канаду, после чего отправился в Европу, где посетил ведущие страны континента (Великобританию, Францию и Германию), а также Чехию и Турцию. И уже спустя два месяца Обама посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным.

Маршрут Дональда Трампа в ходе его первого дипломатического и вместе с тем семейного путешествия выглядит принципиально иначе: Саудовская Аравия (встреча с лидерами большинства арабских стран), Израиль, Ватикан, Брюссель (мини-саммит НАТО) и Сицилия (саммит G7). С главой России президент Трамп в ближайшее время встречаться не планирует.

© REUTERS / Alessandra Tarantino/poolПапа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Ватикане. 24 мая 2017
© REUTERS / Alessandra Tarantino/pool
Папа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Ватикане. 24 мая 2017
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поездка Джорджа Буша — галопом по Европам — стала тщательно подготовленной демонстрацией американского мирового лидерства и совокупностью установок странам-вассалам на новую глобальную (под руководством Вашингтона) политику, к реализации которой США приступили после 11 сентября 2001 года.

Аналогичным образом было организовано весной 2009 года и турне Барака Обамы, который по факту отработал в ходе своих встреч с европейскими лидерами ту же тему, что и Джордж Буш. "Я прибыл сюда с намерением <…> обеспечивать американское лидерство", — заявил он, в частности, во время своего пребывания в Великобритании.

Логика же Дональда Трампа при выборе стран своего выездного дебюта остается, судя по всему, загадкой не только для зарубежных наблюдателей, но даже для американских экспертов и самих чиновников Госдепа.

"Поездка Трампа охватит колыбели трех авраамических (монотеистических) религий и ознаменует резкий разворот в политике США на Ближнем Востоке", — утверждает, к примеру, представитель русской службы "Голоса Америки" Питер Хайнлан. "Самый практичный способ оценивать стратегию президента Трампа — это рассматривать его как анти-Обаму", — отмечает (и тоже пальцем в небо) исполнительный директор вашингтонского Института ближневосточной политики Роберт Сатлофф.

Президент Дональд Трамп в Брюсселе. 25 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

На самом деле логика Трампа не вписывается в традиционные геополитические дискурсы, а его действия направлены на разворот в политике Госдепа не только на Ближнем Востоке, но в мире в целом. Сравнивать же нынешнего президента США с Обамой — значит унижать Трампа и не понимать, что эти две личности — просто несравнимые величины в контексте мировой истории. 

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США в международном аэропорту Эр-Рияда. 20 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США в международном аэропорту Эр-Рияда. 20 мая 2017

Переход от шахматной доски истории к карточному столу

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом встречи в Брюсселе. 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туск заявил об отсутствии общей позиции Евросоюза и США по России
Многополярный мир отличается от глобальной монополии, помимо прочего, еще и тем, что меньше всего похож на шахматную доску, на которой Вашингтон разыгрывает партию с конкретным и явным противником, имея прерогативу ходить белыми фигурами. Многополярный мир — это скорее карточный стол, за которым уже несколько игроков, и каждый из них входит в самые разные альянсы, блефует и тщательно скрывает свои карты. В такой ситуации единственным, кто имеет преимущество, становится сдающий карты. Особенно если карты меченые.

Дональд Трамп (точнее, его команда) сегодня — именно тот мировой субъект, который держит в руках карточную колоду и имеет возможность сдавать карты в том или ином порядке. Что он, собственно, и делает.

С момента прибытия Дональда Трампа в Саудовскую Аравию можно утверждать, что устроенное им для американского обывателя внутриполитическое шоу заканчивается. Приходит время серьезной геополитической игры.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Миссия Трампа — завершить глобализацию мира без ядерной войны
Какие карты собирается сдавать Трамп и кому — увы, тайна за семью печатями даже для своих, уж поскольку любой шаг президента США и каждое его заявление могут стать предметом очередной инсинуации со стороны многочисленных противников.
В четверг в Брюсселе (в момент прибытия Дональда Трампа в столицу Бельгии) состоялась многотысячная акция протеста и против НАТО, и против президента США. Что говорит о крайне низком интеллектуальном уровне европейской политической массовки, поскольку объективно Трамп — отнюдь не апологет Североатлантического альянса, а скорее его могильщик.

С моей точки зрения, выступление президента США в штаб-квартире НАТО, в котором он назвал терроризм, миграцию и Россию угрозами для Организации Североатлантического договора, носит формальный, я бы даже сказал, дежурный характер. Дональд Трамп озвучил чиновникам НАТО то, что они хотели от него услышать, при этом как бы между строк потребовав от стран — членов альянса соблюдения своих финансовых обязательств. Он также добился от руководства НАТО заверений в том, что они готовы сплотиться вокруг США в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" в отношении России

Полагаю, что встречи Трампа с чиновниками альянса и папой римским Франциском I стали своеобразной подменой его встреч с лидерами европейских государств (посетил президент США в ходе своего первого внешнеполитического турне Европу? Посетил. Ну, что вы еще от него хотите?).

Уверен, президент Соединенных Штатов в принципе не видит смысла во встречах с недоговороспособными лидерами европейских стран и чиновниками ЕС. Сегодня они — вне того внешнеполитического (отчасти метафизического) дискурса, в котором пребывает Дональд Трамп. Вне этого дискурса, кстати, находятся акции протеста в Брюсселе и других европейских странах, теракты в Манчестере, проблемы с беженцами или даже предстоящие выборы в Германии. 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета. 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета. 25 мая 2017

Дискурс Трампа — передел мира

Сегодня Франция уже под контролем команды Трампа благодаря избранию президентом этой страны Эммануэля Макрона. С учетом же того, что с момента создания еврозоны политическим лидером Евросоюза является именно Франция (Германии отведена роль экономического локомотива ЕС), судьба Германии президенту США на самом деле малоинтересна.

В дискурсе размышлений и действий Дональда Трампа сегодня находятся королевская семья Саудовской Аравии, исламская умма, элиты Израиля, Великобритании, Китая и России, а также Ватикан.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Douliery
Белый дом рассказал, о чем договорились Трамп и Макрон
Да, в своих предвыборных речах Трамп критиковал Хиллари Клинтон за связь с саудовскими и катарскими кланами. Но одно дело дружить с саудитами и исламскими радикалами как потенциальными лидерами региона в интересах американских нефтяных и газовых компаний, и совсем другое — поставить их в зависимость от США в интересах новой геополитической реальности, в которой главным и самым влиятельным игроком ближневосточного региона должен стать Израиль. (Саудовской Аравии отведена в этой игре роль тыла и главной ресурсной базы.)

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-глава Пентагона: при Трампе отношения между Россией и США обострились
Что же касается перспектив НАТО, то Североатлантический альянс видится Трампу скорее расходным материалом, которым Госдеп должен заменить хотя бы часть американских военных на Ближнем Востоке. И если страны альянса окажутся неспособными воевать за "западные ценности" против Ирана, "Хезболлы"*, "Аль-Каиды"*, "Талибана"* и любого, на кого укажут Штаты, так какой смысл Вашингтону содержать эту махину в ситуации, когда в Госдепе знают реальную цену "российской угрозе".

Вот так: Трамп не собирается демонстрировать Европе и миру американское лидерство. Его заботят, как я полагаю, не стандартные внешнеполитические схемы и утилитарные интересы чиновников Госдепа и олигархических корпораций, но принципиально иные вопросы, связанные с необходимостью деконструкции изжившего себя порядка вещей и внедрением на этой основе новой модели мироустройства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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