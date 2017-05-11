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Эксперт о первом зарубежном турне Трампа: очень любопытный выбор стран

18:5911.05.2017
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Для своего первого зарубежного вояжа президент США выбрал "нетипичный" маршрут, отмечают СМИ. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что пока у Дональда Трампа превалируют эффектные, но не эффективные жесты.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем первом зарубежном турне, которое начнется 19 мая; для первого зарубежного вояжа американский президент выбрал "нетипичный" маршрут, пишут "Известия". Выбор американского лидера пал на Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. 

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп наполовину пуст. Но Белый дом нашел повод для оптимизма

Как отмечает издание, в отличие от своих предшественников – Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которые первые визиты нанесли в Мексику и Канаду соответственно, республиканец продолжил работать на образ "большого оригинала", запланировав вояж не к ближайшим соседям или к традиционным союзникам в Европе. По мнению экспертов, хозяин Овального кабинета намерен устроить некое политическое "шоу", посетив центры трех мировых религий. При этом говорить о появлении четкой внешнеполитической стратегии Белого дома пока еще преждевременно.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что Дональд Трамп – человек, выбор которого трудно предсказать.

"Очень любопытный выбор, очень символичный набор стран, в которых американский президент будет находиться со своим официальным визитом. Это центры трех мировых религий. Но Трамп все-таки бизнесмен, а не священник, который собирается посещать святые места. Конечно, речь пойдет не только об уважении к мировым религиям. Кстати, Барак Обама в свое время после посещения Саудовской Аравии отказался ехать в Израиль, чем надолго испортил отношения как с Израилем, так и с еврейским лобби в своей собственной стране. Разговор у Дональда Трампа, конечно, пойдет о нормализации палестино-израильских отношений. Трамп недавно встречался с президентом палестинской автономии (Махмудом) Аббасом. Конечно, это незаживающая рана, которая никому не доставляет удовольствия – ни Израилю, ни Палестине, ни США, если они действительно всерьез говорят о нормализации отношений в этом горящем уголке Ближнего Востока", – сказал Александр Домрин.

Однако пока, отметил эксперт, у Дональда Трампа превалируют эффектные, но не эффективные жесты, это касается и внешней политики.

"Эффектный и эффективный – разные вещи. Пока у Трампа получается производить эффектные жесты, пока эффективным президентом он еще не стал. Но ему надо дать возможность в этом качестве себя проявить", – считает эксперт.

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