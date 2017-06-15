Вашингтон создает на Ближнем Востоке второе Косово

Владимир Лепехин, для РИА Новости



По информации агентства Рейтер, американские военные переправили из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня (HIMARS). И это значит, что Пентагон рассматривает часть сирийской территории как свою — как свой стационарный стратегический плацдарм для наступления по нескольким линиям сразу. Собственно, именно с целью расчистки части сирийской территории под американскую военную базу силы коалиции в течение последнего месяца трижды бомбили примыкающие к Ат-Танфу позиции Сирийской арабской армии (САА).

Цель захвата американскими войсками части территории Сирии, о чем писал автор этих строк в среду в статье "США, Россия и Китай приступают к новому переделу мира", подтверждается.

Курдам обещан весь северо-восток Сирии

Пентагон уже практически не скрывает, что борьба с ИГ* никогда не являлась (не является и сейчас) главной целью американского присутствия в Сирии. Главной целью США при Обаме было, как известно, свержение режима Башара Асада с целью насаждения в этой стране "демократии". Новая прагматичная стратегия Трампа опирается уже не на квазидемократическое словоблудие, а на банальную выгоду, а потому Вашингтону сегодня до лампочки и судьба Асада, и "демократия" в Сирии, и интересы сирийской оппозиции.

При этом, закрепляя свое присутствие в регионе, американцы традиционно предпочитают действовать чужими руками.

Такими руками долгое время были представители мифической сирийской оппозиции. Но сегодня американские военные делают ставку в регионе уже на другие силы: на реальные террористические группировки, с которыми они научились договариваться, перестав при этом стесняться своих тесных "рабочих контактов" с ними, и на курдские отряды, получившие от США оружие и военную технику

Два года назад автор этих строк, анализируя ситуацию в регионе, писал следующее: "в 2014 году США добились превращения НАТО в орган управления Европой, и теперь они создают "суннитский НАТО". Сегодня мы можем сказать, что первая попытка создания "суннитского НАТО" Пентагону не удалась в силу наличия стратегических противоречий внутри самих суннитских стран (Катар и Турция — с одной стороны, саудиты — с другой). Теперь эти противоречия устранены посредством размежевания названных сторон, а значит, уже ничто не мешает американским военным сколотить в регионе арабско-суннитский военный блок и рулить им из "арабского Брюсселя" — Ат-Танфа, а еще лучше — из Дейр-эз-Зора, за который в ближайшие недели, а то и месяцы развернется нешуточная борьба.

© AP Photo / Syrian Democratic Forces Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов © AP Photo / Syrian Democratic Forces Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов

Зачем Госдеп собирается разместить штаб-квартиру нового военного блока на перекрестке Сирии, Ирака и Иордании, автор этих строк объяснил в своей предыдущей статье на Ria.ru. Вопрос теперь в том, как американцы собираются достигнуть регионального доминирования.

Полагаю, что приоритетными направлениями атак американских военных становятся восток и северо-восток Сирии. Цель — расширить контролируемую территорию, вытеснив террористов в центр Сирии, поближе к Дамаску — под огонь сирийской правительственной армии и российских ВКС.

С учетом же того, что курды не сегодня завтра займут Ракку (террористы из нее уходят по оговоренным с американскими военными коридорам) и теперь их отряды приблизились к Дейр-эз-Зору с севера, можно предположить, что курдам обещан весь северо-восток Сирии за Евфратом.

Ради такого куска территории, который, предположительно, станет основой нового "независимого" государства Курдистан, курды наверняка готовы будут биться до последнего, и уж если Вашингтон обещал им поддержку в этом вопросе, то, очевидно, они будут готовы стать важнейшим союзником США на Ближнем Востоке на десятилетия вперед.

Курды становятся разменной монетой Вашингтона

Фактически курдам останется только взять Дейр-эз-Зор, чтобы замкнуть северо-восточный и юго-восточный векторы "борьбы с террористами" (а по сути — выдавливания из региона САА) в одну, контролируемую американскими военными "линию разграничения" между Сирией и Ираком.

Российские официальные источники между тем сообщают, что взять под контроль территорию предполагаемой "линии разграничения" американским военным пока не удалось. Виной тому — российский спецназ, под опекой которого САА мощным марш-броском вклинилась в названное пространство в направлении города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе, фактически развалив сколачиваемую американцами "деконфликтную зону" надвое и блокировав коммуникацию штаба коалиции в Ат-Танфе с отрядами курдов под Дейр-эз-Зором. Возможно, именно это обстоятельство подтолкнуло американских военных срочно перебросить к Ан-Танфу из Иордании свои ракетные комплексы.

Замечу, что связкой "США — курды" обеспокоены сегодня не только сирийские и российские военные. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в среду, что Анкара сохраняет свою обеспокоенность действиями сил самообороны сирийских курдов (YPG), несмотря на заверения США, что YPG не будут использовать поставленное им оружие против Турции.

Но — поздно пить боржоми. Курды, готовые использовать любой шанс для создания своего государства, сознательно становятся разменной монетой США в их стратегии эскалации прокси-войн в центре Ближнего Востока.

© AFP 2017 / Delil Souleiman Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов © AFP 2017 / Delil Souleiman Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов

Фактически речь идет об американских планах создания очередного марионеточного проамериканского государства по типу Косово. Алгоритм и технология формирования нового государства под патронажем НАТО будут данном случае такими же.

Технология создания нового марионеточного государства

Для создания нового и управляемого Пентагоном государства на территории бывшей Сербии (название государства случайным образом созвучно со словом Сирия) американским стратегам понадобилась легитимация военного присутствия США на территории края. Для этого западными спецслужбами сначала всячески поощрялись нападения албанцев на сербов, а затем — уже под предлогом "необходимости разведения враждующих сторон" — в Косово вошли подразделения НАТО KFOR.

Для полного закрепления успеха были нанесены авиаудары по недовольному аннексией Белграду, после чего началось вышвыривание сербов с занятой албанцами территории, придание захваченной территории статуса нового независимого государства и размещение на ней военных баз НАТО и структур ЦРУ.

Сегодня на Ближнем Востоке, где международное право нивелировано до нулевых значений, легитимации американского присутствия уже не требуется. Фактически в пространстве между Сирией и Ираком США ведут себя как хотят, втягивая в свои игры, повторяю, оказавшихся в безвыходной ситуации курдов.

Разумеется, власти Сирии и Ирака против "самоопределения" части территорий этих стран. Но кого сегодня в Госдепе интересует их мнение в ситуации, когда для наведения в этих странах "порядка" их планируется разбить на несколько частей?

Тот же Ирак, к примеру, намечается разбить на три части: суннитскую, шиитскую и курдскую. Соответствующим образом планируется "раздербанить" и Сирию.

Независимый Курдистан, предположительно, должен быть учрежден по итогам референдума, который намечен на 25 сентября сего года (об этом сообщил глава Иракского Курдистана Масуд Барзани на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем). А 6 ноября курды северного Ирака планируют провести парламентские и президентские выборы.

С идеей референдума не согласна Турция, власти которой понимают, что независимость сирийских или иракских курдов вызовет цепную реакцию, после чего такой же независимости захотят и турецкие курды. По мнению Реджепа Эрдогана, "данный шаг никому пользы не принесет".

Против проведения референдума в северном Ираке — по той же причине — выступил и Иран.

Но более всего недоволен планом Барзани Багдад. "Власти Ирака выступят против любых односторонних шагов, нацеленных на достижение Курдистаном независимости", — заявил на днях представитель правительства Саада аль-Хадити.

Такая вот жесткая позиция в отношении идеи референдума Турции, Ирана, Ирака и России заставила представителя Госдепа Хизер Науэрт выступить с заявлением о поддержке целостности Ирака. При этом очевидно, что США не собираются менять своих планов на Ближнем Востоке и сделают все возможное, чтобы реализовать их чужими руками, в том числе — руками курдов.

Тем более что обещанный курдам Курдистан планируется создать на самом деле не на севере Ирака, а на базе трех северо-восточных провинций Сирии, которые будут как бы отбиты коалицией у террористов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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