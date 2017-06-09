Турция осудила решение Иракского Курдистана по референдуму о независимости

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Решение властей курдской автономии Ирака о проведении референдума о независимости является ужасной ошибкой, необходимо сохранить территориальную целостность страны, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Ранее стало известно, что власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости 25 сентября.

"Решение о проведении референдума о независимости (курдской автономии Ирака) мы считаем ужасной ошибкой. Сохранение территориальной целостности и политического единства Ирака является фундаментальным принципом турецкой политики по отношению к этой стране. Это главное условие сохранения в регионе стабильности, мира и безопасности", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

По мнению МИД Турции, решение о проведении референдума не отражает волю иракского народа. В условиях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) необходимо единство страны, отмечается в заявлении.