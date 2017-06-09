Багдад не поддержит односторонние шаги курдов по достижению независимости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Ирака выступят против любых односторонних шагов, нацеленных на достижение Курдистаном независимости, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства Саада аль-Хадити.

"Ни одна сторона не может самостоятельно решать судьбу Ирака независимо от других сторон", — заявил аль-Хаддити.

"Ирак по конституции — демократическое федеративное государство с полным суверенитетом. Любые действия с любой стороны в Ираке должны основываться на конституции", — добавил он.

Ранее стало известно, что власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости 25 сентября.