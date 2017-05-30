США начали поставки оружия и оборудования сирийским курдам из SDF

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военные США начали поставки оружия и оборудования сирийским курдам из "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщает телеканала NBC cо ссылкой на двух представителей министерства обороны США.

Как сообщил один из источников телеканала, поставки начались в последние 24 часа. Подробности о том, что именно военные США передают сирийским курдам, не сообщаются. Также не известно, каким образом осуществляются поставки.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийской Ракки от ИГ (запрещено в России). Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

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