США
7.067 июня15:01МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Как рушится карточный домик американских демократов

14:4507.06.2017
01010
© REUTERS / Shannon StapletonДональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фотоДональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
© REUTERS / Shannon Stapleton

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Вы заметили, что мантр по поводу скорого импичмента Дональда Трампа в последние недели поубавилось? В самом деле: даже те, кто находился в полной уверенности, что "глубинная" Америка вот-вот скрутит "выскочку" Трампа в бараний рог, как-то присмирели и осунулись. Виной тому — интуиция, которая, похоже, подсказывает даже самым отъявленным "демократам", что Трамп постепенно одолевает своих противников и шаг за шагом берет политическую ситуацию в США под свой контроль.

Симптомы поражения американских демократов

Факт перелома в отношении американских элит к Трампу стал особенно очевидным после первого и триумфального внешнеполитического турне президента США по Ближнему Востоку и Западной Европе. Никто ни в мусульманских странах, ни в Ватикане, ни в Брюсселе, ни в G7, ни в самом Вашингтоне не смог противопоставить Трампу какую-либо альтернативу предложенной им в одностороннем порядке новой повестки дня.

И теперь, спустя всего полторы недели после названного турне президента США, мир начал вздрагивать от того, насколько стремительно приступили к реализации установок Дональда Трампа его сторонники.

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Арабский разрыв: страны региона поссорились с Катаром
Начну с того, что, например, Катар из ближайшего союзника Вашингтона, зачинщика бойни в Сирии и одного из главных спонсоров террористического Исламского государства* за каких-то два-три дня превратился в страну-изгоя и "козла отпущения" за ту политику, которую в последние полтора десятилетия проводила на Ближнем Востоке администрация США. Понятно же, что наказание Катара — следствие начала перехода Вашингтона к реализации принципиально новой стратегии в Ближневосточном регионе, призванной, в частности, оборвать выстроенные Госдепом за последние полвека криминально-лоббистские связи американских компаний с их саудовскими, катарскими и иными партнерами.

Что касается Европы, то здесь Североатлантический альянс из преисполненного ощущением силы ведущего мирового военного блока буквально за неделю трансформировался в сборище неадекватных гоминидов с гранатами в руках, нуждающихся в смирительной рубашке.
С моей точки зрения, втаскивание альянсом в свои ряды Черногории — абсолютно неадекватный ответ чиновников НАТО на недавнее предложение Трампа этой организации "оптимизировать" свою деятельность. То есть перестать заниматься мифотворчеством и осознать наконец реальные проблемы современного Запада. Так что закономерной реакцией на последние теракты в Лондоне стали уже не столько призывы к укреплению общеевропейской солидарности и сплочению вокруг НАТО, сколько всеобщая растерянность и рост раздражения по поводу неспособности озабоченного мифической "российской угрозой" альянса обеспечить внутреннюю безопасность в европейских странах.

© AFP 2017 / Jewel SamadХиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Хиллари Клинтон. Архивное фото

Ну а в самих США дошло до того, что глава юридического комитета сената Чак Грассли начал свое расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу ее попыток закрыть уголовное дело о коррупции против предпринимателя из Бангладеш Мухаммада Юнуса (лауреат Нобелевской премии мира, между прочим, — за успехи в организации микрокредитов под сверхвысокий процент, лицемерно обозначенной Нобелевским комитетом как "борьба с бедностью").

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
"Ты будешь в тюрьме": Хиллари Клинтон подозревают в коррупции

В свою очередь, зампред спецкомитета по разведке сената Марк Уорнер в эфире телеканала CNN заявил, что Хиллари Клинтон поторопилась с выводами насчет "влияния российских хакеров" на итоги выборов президента США.

Карточный домик американских демократов вот-вот рухнет

Эти и многие другие примеры, подтверждающие упрочение позиций Дональда Трампа в конгрессе, силовых и иных властных структурах США, пока что нельзя назвать его победой. Но мы уже наблюдаем явные симптомы того, что американским демократам на самом деле нечего противопоставить 45-му президенту США, кроме инсинуаций, дешевого сарказма, лжи, интриг, истерик и шизофренической демонстрации его "отрезанной головы".

Штаб-квартира CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
CNN уволит ведущую, сфотографировавшуюся с муляжом головы Трампа
Среди специалистов по США, изучающих "их нравы" по рассказам и кинофильмам, бытует представление о Штатах как о мощном и непоколебимом государстве-монстре, сложенном из гранитных монолитов. На самом деле все зависит от того, как на этого монстра смотреть.

С точки зрения оценки оснований современного монополистического капитализма и таких его атрибутов, как неоколониализм, приверженность принципам протекционистского рынка, паразитарность финансовой системы, тотальная агрессивность, милитаризм, двойные стандарты и прочее, США действительно — крепость. Я бы даже сказал, цитадель. С точки же зрения состояния политической надстройки Штаты весьма уязвимы.

Политическая надстройка в США — суть карточный домик, который может рухнуть в любой сложный для страны момент. И для этого не нужно революций, ибо народ в США по определению бессубъектен.

Политическая надстройка США состоит исключительно из элит и обслуживающих их интересы институтов, в силу чего общественный строй в этой стране следует определять понятием "элитарная демократия". Да, внутри элит наличествуют плюрализм и реальная конкуренция мнений и интересов, но любые форматы народного самоопределения в США были подавлены еще в период маккартизма.

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США

В XX веке карточный домик американской элитарной демократии рассыпался, как известно, не единожды. Сначала это произошло после смерти (или убийства?) Франклина Рузвельта, политическое наследие которого было с легкостью отброшено в небытие Гарри Трумэном. Затем он рухнул после убийства Джона Кеннеди и вновь закачался после Уотергейта, чтобы рассыпаться во время событий сентября 2001 года.

При Джордже Буше-младшем собранная заново американская политическая надстройка была скреплена суперклеем лжи о терактах во Всемирном торговом центре и наличии у Ирака атомного оружия. Но сегодня американский карточный домик рушится вновь — ложь и иллюзия морального превосходства не способны обеспечить прочность политической системы США.

Каким будет новый карточный домик США

Паразитарной экономикой США и, соответственно, проводимой ими внешней политикой, призванной удержать эту паразитарность, сегодня недовольны три основные силы.

Во-первых, миллионы собственно американских производителей, не умещающихся в Силиконовой долине. Во-вторых, это транснациональные банкиры, лишенные возможности конкурировать на равных с ФРС, занимающей в финансовой системе мира привилегированное положение. И, в-третьих, суверенные страны, которые устали от давления со стороны американского гегемона.

Президент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Молодец, Дональд. Выход из экосоглашения делает его мировым лидером
Разумеется, Дональда Трампа и его команду не интересуют проблемы суверенных и каких-то еще стран за пределами горячо любимой им родины. Однако на сегодня достаточно объединения (вокруг Трампа и его политики) первых двух недовольных американскими демократами сил для того, чтобы изменить в США действующую политическую надстройку. И чтобы оправдать надежды и чаяния своих избирателей и спонсоров, 45-й президент США должен уйти от политики расточительства и влезания Госдепа своими щупальцами в каждую региональную дырку и сосредоточиться на собирании Америки в один железный и эффективный политэкономический кулак.

Таким образом, администрации Трампа сегодня неинтересно создавать TTIP в Европе, бодаться с Китаем за влияние в Южно-Китайском море или же идти ва-банк на Украине. Им важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку присутствие в этом регионе в качестве доминирующей силы позволяет США контролировать не только ведущую нефте- и газоносную территорию в мире и, соответственно, уровень мировых цен на углеводороды, но также Аденский пролив и Суэцкий канал — единственный на сегодня глобальный торговый путь, соединяющий Китай и Европу. Ну и, помимо прочего, гарантировать безопасность Израилю как своему главному стратегическому партнеру.

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Команда Дональда Трампа намерена выстроить новый карточный домик элитарной демократии, который, как полагают президент и его сторонники, станет куда более надежной конструкцией, чем та, на которую пыталась опереться сомнительная американская "исключительность".

Основными ингредиентами нового цементирующего раствора этого домика должны стать экономический прагматизм и умеренный изоляционизм. Отсюда и вполне понятные тренды ближайшего десятилетия.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль
© REUTERS / Hannibal Hanschke
США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии
Европа в военно-политическом смысле будет предоставлена сама себе. В экономическом она останется под контролем США — недаром же в 2014 году под давлением Госдепа были введены экономические санкции против России, оказавшиеся на самом деле механизмом сдерживания европейских производителей.

Ну а с Москвой администрация Трампа рано или поздно договорится, ведь те российско-американские "непримиримые противоречия", в наличии которых нас пытаются убедить некоторые деятели "с пулей в голове", — всего лишь еще один карточный домик, выстроенный в рамках проводимой американскими демократами гегемонистской политики.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена