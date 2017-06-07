Как рушится карточный домик американских демократов

Владимир Лепехин, для РИА Новости



Вы заметили, что мантр по поводу скорого импичмента Дональда Трампа в последние недели поубавилось? В самом деле: даже те, кто находился в полной уверенности, что "глубинная" Америка вот-вот скрутит "выскочку" Трампа в бараний рог, как-то присмирели и осунулись. Виной тому — интуиция, которая, похоже, подсказывает даже самым отъявленным "демократам", что Трамп постепенно одолевает своих противников и шаг за шагом берет политическую ситуацию в США под свой контроль.

Симптомы поражения американских демократов

Факт перелома в отношении американских элит к Трампу стал особенно очевидным после первого и триумфального внешнеполитического турне президента США по Ближнему Востоку и Западной Европе. Никто ни в мусульманских странах, ни в Ватикане, ни в Брюсселе, ни в G7, ни в самом Вашингтоне не смог противопоставить Трампу какую-либо альтернативу предложенной им в одностороннем порядке новой повестки дня.

И теперь, спустя всего полторы недели после названного турне президента США, мир начал вздрагивать от того, насколько стремительно приступили к реализации установок Дональда Трампа его сторонники.

Начну с того, что, например, Катар из ближайшего союзника Вашингтона, зачинщика бойни в Сирии и одного из главных спонсоров террористического Исламского государства* за каких-то два-три дня превратился в страну-изгоя и "козла отпущения" за ту политику, которую в последние полтора десятилетия проводила на Ближнем Востоке администрация США. Понятно же, что наказание Катара — следствие начала перехода Вашингтона к реализации принципиально новой стратегии в Ближневосточном регионе, призванной, в частности, оборвать выстроенные Госдепом за последние полвека криминально-лоббистские связи американских компаний с их саудовскими, катарскими и иными партнерами.

Что касается Европы, то здесь Североатлантический альянс из преисполненного ощущением силы ведущего мирового военного блока буквально за неделю трансформировался в сборище неадекватных гоминидов с гранатами в руках, нуждающихся в смирительной рубашке.

С моей точки зрения, втаскивание альянсом в свои ряды Черногории — абсолютно неадекватный ответ чиновников НАТО на недавнее предложение Трампа этой организации "оптимизировать" свою деятельность. То есть перестать заниматься мифотворчеством и осознать наконец реальные проблемы современного Запада. Так что закономерной реакцией на последние теракты в Лондоне стали уже не столько призывы к укреплению общеевропейской солидарности и сплочению вокруг НАТО, сколько всеобщая растерянность и рост раздражения по поводу неспособности озабоченного мифической "российской угрозой" альянса обеспечить внутреннюю безопасность в европейских странах.

Ну а в самих США дошло до того, что глава юридического комитета сената Чак Грассли начал свое расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу ее попыток закрыть уголовное дело о коррупции против предпринимателя из Бангладеш Мухаммада Юнуса (лауреат Нобелевской премии мира, между прочим, — за успехи в организации микрокредитов под сверхвысокий процент, лицемерно обозначенной Нобелевским комитетом как "борьба с бедностью").

В свою очередь, зампред спецкомитета по разведке сената Марк Уорнер в эфире телеканала CNN заявил, что Хиллари Клинтон поторопилась с выводами насчет "влияния российских хакеров" на итоги выборов президента США.

Карточный домик американских демократов вот-вот рухнет

Эти и многие другие примеры, подтверждающие упрочение позиций Дональда Трампа в конгрессе, силовых и иных властных структурах США, пока что нельзя назвать его победой. Но мы уже наблюдаем явные симптомы того, что американским демократам на самом деле нечего противопоставить 45-му президенту США, кроме инсинуаций, дешевого сарказма, лжи, интриг, истерик и шизофренической демонстрации его "отрезанной головы".

Среди специалистов по США, изучающих "их нравы" по рассказам и кинофильмам, бытует представление о Штатах как о мощном и непоколебимом государстве-монстре, сложенном из гранитных монолитов. На самом деле все зависит от того, как на этого монстра смотреть.

С точки зрения оценки оснований современного монополистического капитализма и таких его атрибутов, как неоколониализм, приверженность принципам протекционистского рынка, паразитарность финансовой системы, тотальная агрессивность, милитаризм, двойные стандарты и прочее, США действительно — крепость. Я бы даже сказал, цитадель. С точки же зрения состояния политической надстройки Штаты весьма уязвимы.

Политическая надстройка в США — суть карточный домик, который может рухнуть в любой сложный для страны момент. И для этого не нужно революций, ибо народ в США по определению бессубъектен.

Политическая надстройка США состоит исключительно из элит и обслуживающих их интересы институтов, в силу чего общественный строй в этой стране следует определять понятием "элитарная демократия". Да, внутри элит наличествуют плюрализм и реальная конкуренция мнений и интересов, но любые форматы народного самоопределения в США были подавлены еще в период маккартизма.

© AP Photo / Alex Brandon Здание Белого дома в Вашингтоне, США © AP Photo / Alex Brandon Здание Белого дома в Вашингтоне, США

В XX веке карточный домик американской элитарной демократии рассыпался, как известно, не единожды. Сначала это произошло после смерти (или убийства?) Франклина Рузвельта, политическое наследие которого было с легкостью отброшено в небытие Гарри Трумэном. Затем он рухнул после убийства Джона Кеннеди и вновь закачался после Уотергейта, чтобы рассыпаться во время событий сентября 2001 года.

При Джордже Буше-младшем собранная заново американская политическая надстройка была скреплена суперклеем лжи о терактах во Всемирном торговом центре и наличии у Ирака атомного оружия. Но сегодня американский карточный домик рушится вновь — ложь и иллюзия морального превосходства не способны обеспечить прочность политической системы США.

Каким будет новый карточный домик США

Паразитарной экономикой США и, соответственно, проводимой ими внешней политикой, призванной удержать эту паразитарность, сегодня недовольны три основные силы.

Во-первых, миллионы собственно американских производителей, не умещающихся в Силиконовой долине. Во-вторых, это транснациональные банкиры, лишенные возможности конкурировать на равных с ФРС, занимающей в финансовой системе мира привилегированное положение. И, в-третьих, суверенные страны, которые устали от давления со стороны американского гегемона.

Разумеется, Дональда Трампа и его команду не интересуют проблемы суверенных и каких-то еще стран за пределами горячо любимой им родины. Однако на сегодня достаточно объединения (вокруг Трампа и его политики) первых двух недовольных американскими демократами сил для того, чтобы изменить в США действующую политическую надстройку. И чтобы оправдать надежды и чаяния своих избирателей и спонсоров, 45-й президент США должен уйти от политики расточительства и влезания Госдепа своими щупальцами в каждую региональную дырку и сосредоточиться на собирании Америки в один железный и эффективный политэкономический кулак.

Таким образом, администрации Трампа сегодня неинтересно создавать TTIP в Европе, бодаться с Китаем за влияние в Южно-Китайском море или же идти ва-банк на Украине. Им важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку присутствие в этом регионе в качестве доминирующей силы позволяет США контролировать не только ведущую нефте- и газоносную территорию в мире и, соответственно, уровень мировых цен на углеводороды, но также Аденский пролив и Суэцкий канал — единственный на сегодня глобальный торговый путь, соединяющий Китай и Европу. Ну и, помимо прочего, гарантировать безопасность Израилю как своему главному стратегическому партнеру.

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп. Архивное фото © AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Команда Дональда Трампа намерена выстроить новый карточный домик элитарной демократии, который, как полагают президент и его сторонники, станет куда более надежной конструкцией, чем та, на которую пыталась опереться сомнительная американская "исключительность".

Основными ингредиентами нового цементирующего раствора этого домика должны стать экономический прагматизм и умеренный изоляционизм. Отсюда и вполне понятные тренды ближайшего десятилетия.

Европа в военно-политическом смысле будет предоставлена сама себе. В экономическом она останется под контролем США — недаром же в 2014 году под давлением Госдепа были введены экономические санкции против России, оказавшиеся на самом деле механизмом сдерживания европейских производителей.

Ну а с Москвой администрация Трампа рано или поздно договорится, ведь те российско-американские "непримиримые противоречия", в наличии которых нас пытаются убедить некоторые деятели "с пулей в голове", — всего лишь еще один карточный домик, выстроенный в рамках проводимой американскими демократами гегемонистской политики.