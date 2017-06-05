СМИ узнали о новом расследовании сената США против Хиллари Клинтон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава юридического комитета сената США Чак Грассли начал расследование в отношении Хиллари Клинтон, пишет газета Daily Caller.

Речь идет о попытках бывшего госсекретаря закрыть уголовное дело о коррупции против предпринимателя Мухаммада Юнуса в Бангладеш. Как сообщает издание, Клинтон якобы оказывала давление на премьер-министра страны и ее сына, требуя прекратить расследование.

Мухаммад Юнус является одним из спонсоров Clinton Foundation и близким другом семьи Клинтонов.

Грассли попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение двух недель предоставить комитету всю документацию, касающуюся этого дела.

Это первое расследование против Хиллари Клинтон с момента президентских выборов в ноябре 2016 года. Кроме того, сенат также расследует дело о ведении экс-госсекретарем служебной переписки с помощью личной электронной почты.