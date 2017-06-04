Сенатор заявил, что Клинтон поторопилась с выводами о "российских хакерах"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вице-председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CNN признал, что каких-либо улик, свидетельствующих о предполагаемом "сговоре" Трампа с Россией, до сих пор не обнаружено.

"Дыма много, но бесспорных доказательств нет", — заявил демократ.

Комментируя слова Хиллари Клинтон о том, что "кампания России по влиянию на выборы в США" не была бы столь эффективной, если бы ее не направляли американцы, Уорнер заявил, что делать подобные выводы сейчас — значит проявлять излишнюю поспешность. Он заявил, что на этот вопрос также должно найти ответ расследование "связей Трампа с Россией".

От прямого ответа на вопрос ведущего, имеются ли какие-либо серьезные обвинения в адрес Трампа в препятствовании ведению следствия относительно "связей с Россией", Уорнер уклонился, указав, что не является практикующим юристом.

В США неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на американские выборы. Российская сторона, в свою очередь, отвергала подобные обвинения, указывая на их необоснованность. В мае для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор, которым стал Роберт Мюллер. Также два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.