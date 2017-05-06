Кто выиграет в битве за деньги российских туристов

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Уже сейчас, до завершения майских праздников, понятно, что самыми популярными у россиян туристическими направлениями пока можно назвать Турцию (среди зарубежных) и Сочи (среди российских).
В Турцию поехал каждый третий турист из России, выбравший майский отдых за границей.
По мнению экспертов АТОР, направления выездного туризма показывают неплохую динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Так, спрос на Грецию в целом по рынку вырос на 15-20%, на Чехию — до 30%. Повышенным спросом у туристов на майские праздники пользуются Кипр и Италия.
Что касается индивидуальных поездок и авиабронирований, то, по данным Aviasales, чью статистику приводит Die Welt, в тройку самых популярных у россиян европейских направлений входят Италия, Чехия и Германия. Количество бронирований авиабилетов в эти страны увеличилось по сравнению с прошлым годом на 105%, 109% и 82% соответственно. Далее следуют Испания и Франция.
Покупательская способность наших граждан снова растет, и во время заграничных поездок они теперь тратят больше. Так, в первом квартале 2017 года их расходы за рубежом выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.
"Так что теперь русские, как и раньше, говорят о путешествиях и мечтают оказаться в местах, "где мы, русские, еще не были", — отмечает Die Welt.
Туристическая полиция и запрет на распитие алкоголя
Турция вновь открыта для российских туристов, там их ждут, надеясь на возобновление интереса к отдыху в этой стране. Когда в конце апреля в аэропорту Аланьи (Газипаша) приземлился чартерный Boeing из Москвы, то встречали его красиво.
Самолет проехал через символическую водяную арку. Для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы и раздавали журналы об отдыхе в Турции.
"Принципиально важно обеспечить безопасность российских туристов на курортах Турции, российские профильные ведомства готовы помочь турецким спецслужбам в этом вопросе", — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Также стало известно о том, что началось формирование новых отрядов полиции, которые займутся именно безопасностью туристов. Как сообщает портал Daily Sabah, патрули для начала направят в наиболее популярные у путешественников районы Стамбула.
Отличить сотрудников туристической полиции можно по специфической форме: они будут носить черно-оранжевые жилеты и передвигаться либо пешком, либо на сигвеях.
Генконсульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским туристам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде.
Как на это будут реагировать российские граждане, пока непонятно, однако новые порядки вряд ли остановят их в желании отдыхать именно в Турции: все-таки по соотношению "цена — качество" эта страна остается лидером на нашем рынке выездного туризма.
Пока полных данных по турецкому рынку нет, можно отчасти ориентироваться на показатели отдельных востребованных отелей. Так, генеральный менеджер OTIUM Hotel Life Kemer (работает с туроператором Coral Travel) Тарик Киранкая сообщил, что российских туристов в отель на эти майские праздники приехало на 30% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года.
Сегодня ViP-день в ресторане, все что было до этого, все легкий перекус, позже поймете))) #отель #отдых #море #заграница #путешествие #путешествия #мотивация #спартакандриешин #московскаяакадемияпродаж #россия #москва #бизнестренер #бизнес #лучшийдень #прекрасноеутро #утро #прекрасныйдень #праздник #средиземноморье #приключения #анталия #анталья #еда #обед #кушаем #едим #турция2017 #перекус #вкусно #вкуснятина
В пресс-службе TUI Россия, одной из ведущих туристических компаний страны, нам сообщили, что Турция в этом году — безусловный лидер среди зарубежных направлений (более половины заказов). Также пользуются популярностью Кипр и Греция.
"Можно сказать, что объем заказов на период майских праздников у нас значительно увеличился в этом году из-за возвращения Турции, — рассказала PR-менеджер TUI Россия Татьяна Круглова. — В период прошлых майских праздников самым популярным был Кипр (в этом году он также в лидерах). Туры туда дороже, чем в Турцию, но особенности климата, отличные отели, про-виза, которая быстро оформляется, позволили Кипру сохранить популярность у наших туристов.
Сочи — лидер среди российских курортов
Динамика спроса на туры внутри страны пока отрицательная. Но уже сейчас определился явный лидер — Сочи. Статистика при этом показывает, что, несмотря на относительный спад продаж на майские поездки внутри страны, российские курорты в этот период не испытывали дефицита туристов, отмечают в АТОР.
Для сравнения: аэропорт Сочи обслужил более 50 тысяч пассажиров, а аэропорт Антальи в этот же период (с 29 апреля по 1 мая) принял около 30 тысяч туристов из России. То есть отечественный курорт пока обгоняет турецкого конкурента по числу гостей на майских каникулах.
Впрочем, в этот период в Сочи проходил этап чемпионата "Формулы-1" (гонка состоялась 30 апреля). Соревнования привлекли в город не только туристов и зрителей, но также гонщиков и "других лиц, участвующих в мероприятии в том или ином качестве". Но даже с учетом этого Сочи в первые майские праздники принял больше туристов, чем Анталья.
"Россия идет также в первой пятерке стран, у нас на майские есть Сочи, а также экскурсионные программы: Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, — говорит Татьяна Круглова. — Спрос сейчас есть на многие популярные российские направления, но остается примерно на уровне прошлого года".
А в пресс-службе туроператора АЛЕАН рассказали, что продажи туров на российские направления в период майских праздников у них снизились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причины — появление доступной альтернативы отдыха за рубежом (Турция), укрепление рубля и завышенная ценовая политика российских отельеров.
При этом курорты Кавказских Минеральных Вод показали рост спроса на 3%. Турпоток отдыхающих в Краснодарском крае и Подмосковье снизился в пределах 5%.
Из стран СНГ спрос, по информации АЛЕАН, увеличился в несколько раз на отдых в Азербайджане — сейчас там активно развивается санаторно-курортное лечение на курорте Нафталан. Турпоток в Армению остался на прошлогоднем уровне, Грузия потеряла примерно половину потока туристов.
"У Крыма результаты авиаперевозок в майские дни скромнее, но и они вполне сопоставимы с турецкими, — заявили в АТОР. — Только аэропорт Симферополя с 29 апреля по 1 мая принял 18 тысяч пассажиров, что составляет почти две трети от российского турпотока в Анталью".
В Крым с началом курортного сезона уже приехали на отдых первые иностранные туристы, сообщил глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"К нам на отдых на майские праздники приехали итальянцы, турки. Курортный сезон стартовал на высоком уровне. ЧП никаких не было, жалоб не поступало", — сказал РИА Новости Черняк. По его словам, иностранцы едут в Крым пока не организованными туристическими группами, а в индивидуальном порядке.
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Крым при этом расширил географию пляжных территорий. "Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к пятисот", — рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. Он также посоветовал россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах, "езжать туда самим, а детей отправить в Крым".
"Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть", — считает крымский министр курортов и туризма.