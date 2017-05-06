Кто выиграет в битве за деньги российских туристов

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Уже сейчас, до завершения майских праздников, понятно, что самыми популярными у россиян туристическими направлениями пока можно назвать Турцию (среди зарубежных) и Сочи (среди российских).

В Турцию поехал каждый третий турист из России, выбравший майский отдых за границей.

По мнению экспертов АТОР, направления выездного туризма показывают неплохую динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Так, спрос на Грецию в целом по рынку вырос на 15-20%, на Чехию — до 30%. Повышенным спросом у туристов на майские праздники пользуются Кипр и Италия.

Что касается индивидуальных поездок и авиабронирований, то, по данным Aviasales, чью статистику приводит Die Welt, в тройку самых популярных у россиян европейских направлений входят Италия, Чехия и Германия. Количество бронирований авиабилетов в эти страны увеличилось по сравнению с прошлым годом на 105%, 109% и 82% соответственно. Далее следуют Испания и Франция.

Покупательская способность наших граждан снова растет, и во время заграничных поездок они теперь тратят больше. Так, в первом квартале 2017 года их расходы за рубежом выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Так что теперь русские, как и раньше, говорят о путешествиях и мечтают оказаться в местах, "где мы, русские, еще не были", — отмечает Die Welt.

Туристическая полиция и запрет на распитие алкоголя

Турция вновь открыта для российских туристов, там их ждут, надеясь на возобновление интереса к отдыху в этой стране. Когда в конце апреля в аэропорту Аланьи (Газипаша) приземлился чартерный Boeing из Москвы, то встречали его красиво.

Самолет проехал через символическую водяную арку. Для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы и раздавали журналы об отдыхе в Турции.



Последовали и уверения в том, что многочисленным туристам будет обеспечена безопасность — и на уровне спецслужб, и силами местных полицейских.

"Принципиально важно обеспечить безопасность российских туристов на курортах Турции, российские профильные ведомства готовы помочь турецким спецслужбам в этом вопросе", — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Также стало известно о том, что началось формирование новых отрядов полиции, которые займутся именно безопасностью туристов. Как сообщает портал Daily Sabah, патрули для начала направят в наиболее популярные у путешественников районы Стамбула.

Отличить сотрудников туристической полиции можно по специфической форме: они будут носить черно-оранжевые жилеты и передвигаться либо пешком, либо на сигвеях.

А в Анталии ужесточили запреты на распитие алкоголя. Нельзя употреблять спиртное за пределами отелей и питейных заведений, расположенных в городах. Также запрещается любое "публичное" употребление алкоголя "в виде, способном вызвать недовольство окружающих". Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир (около 1,6 тысячи российских рублей).

Генконсульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским туристам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде.

Как на это будут реагировать российские граждане, пока непонятно, однако новые порядки вряд ли остановят их в желании отдыхать именно в Турции: все-таки по соотношению "цена — качество" эта страна остается лидером на нашем рынке выездного туризма.

S'ARENA очень крутые дневные и вечерние тусовки. 💃🏿🕺🏼👯 Публикация от Сергей (@serg_venok) Май 5 2017 в 6:07 PDT

Пока полных данных по турецкому рынку нет, можно отчасти ориентироваться на показатели отдельных востребованных отелей. Так, генеральный менеджер OTIUM Hotel Life Kemer (работает с туроператором Coral Travel) Тарик Киранкая сообщил, что российских туристов в отель на эти майские праздники приехало на 30% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года.







В пресс-службе TUI Россия, одной из ведущих туристических компаний страны, нам сообщили, что Турция в этом году — безусловный лидер среди зарубежных направлений (более половины заказов). Также пользуются популярностью Кипр и Греция.

"Можно сказать, что объем заказов на период майских праздников у нас значительно увеличился в этом году из-за возвращения Турции, — рассказала PR-менеджер TUI Россия Татьяна Круглова. — В период прошлых майских праздников самым популярным был Кипр (в этом году он также в лидерах). Туры туда дороже, чем в Турцию, но особенности климата, отличные отели, про-виза, которая быстро оформляется, позволили Кипру сохранить популярность у наших туристов.

Сочи — лидер среди российских курортов

Динамика спроса на туры внутри страны пока отрицательная. Но уже сейчас определился явный лидер — Сочи. Статистика при этом показывает, что, несмотря на относительный спад продаж на майские поездки внутри страны, российские курорты в этот период не испытывали дефицита туристов, отмечают в АТОР.

Для сравнения: аэропорт Сочи обслужил более 50 тысяч пассажиров, а аэропорт Антальи в этот же период (с 29 апреля по 1 мая) принял около 30 тысяч туристов из России. То есть отечественный курорт пока обгоняет турецкого конкурента по числу гостей на майских каникулах.

Впрочем, в этот период в Сочи проходил этап чемпионата "Формулы-1" (гонка состоялась 30 апреля). Соревнования привлекли в город не только туристов и зрителей, но также гонщиков и "других лиц, участвующих в мероприятии в том или ином качестве". Но даже с учетом этого Сочи в первые майские праздники принял больше туристов, чем Анталья.

"Россия идет также в первой пятерке стран, у нас на майские есть Сочи, а также экскурсионные программы: Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, — говорит Татьяна Круглова. — Спрос сейчас есть на многие популярные российские направления, но остается примерно на уровне прошлого года".

А в пресс-службе туроператора АЛЕАН рассказали, что продажи туров на российские направления в период майских праздников у них снизились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причины — появление доступной альтернативы отдыха за рубежом (Турция), укрепление рубля и завышенная ценовая политика российских отельеров.

При этом курорты Кавказских Минеральных Вод показали рост спроса на 3%. Турпоток отдыхающих в Краснодарском крае и Подмосковье снизился в пределах 5%.

Из стран СНГ спрос, по информации АЛЕАН, увеличился в несколько раз на отдых в Азербайджане — сейчас там активно развивается санаторно-курортное лечение на курорте Нафталан. Турпоток в Армению остался на прошлогоднем уровне, Грузия потеряла примерно половину потока туристов.

Значительное падение турпотока на майские праздники, по данным туроператора АЛЕАН, показали Крым и Абхазия — на уровне 30%.

"У Крыма результаты авиаперевозок в майские дни скромнее, но и они вполне сопоставимы с турецкими, — заявили в АТОР. — Только аэропорт Симферополя с 29 апреля по 1 мая принял 18 тысяч пассажиров, что составляет почти две трети от российского турпотока в Анталью".

В Крым с началом курортного сезона уже приехали на отдых первые иностранные туристы, сообщил глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"К нам на отдых на майские праздники приехали итальянцы, турки. Курортный сезон стартовал на высоком уровне. ЧП никаких не было, жалоб не поступало", — сказал РИА Новости Черняк. По его словам, иностранцы едут в Крым пока не организованными туристическими группами, а в индивидуальном порядке.



Крым при этом расширил географию пляжных территорий. "Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к пятисот", — рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. Он также посоветовал россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах, "езжать туда самим, а детей отправить в Крым".

"Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть", — считает крымский министр курортов и туризма.