В АТОР рассказали, где россияне планируют отдохнуть на майских праздниках

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские туроператоры отмечают, что Турция, куда отправляется практически каждый третий турист из РФ, выбравший майский отдых за границей, сейчас занимает одну из лидирующих позиций по спросу в этот период, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов АТОР, в отличие от отрицательной динамики спроса на туры внутри страны, направления выездного туризма показывают неплохую динамику продаж в сравнении с прошлым годом. Так, спрос на Грецию в целом по рынку, по оценкам некоторых специалистов, вырос на 15-20%, на Чехию – до 30%. Повышенным спросом у туристов на майские праздники пользуются Кипр и Италия.

"Аналогичную динамику по Турции сложнее проследить, так как в мае 2016 года турпоездки в эту страну российскими туроператорами не организовывались – поэтому здесь корректнее сравнивать сегодняшние "майские" показатели с показателями 2015 года", — уточняют в АТОР.

"Пока полных данных по турецкому рынку нет, можно отчасти ориентироваться на показатели отдельных востребованных отелей. Так, генеральный менеджер OTIUM Hotel Life Kemer (работает эксклюзивно с туроператором Coral Travel) Тарик Киранкая сообщил, что российских туристов в отель на эти майские праздники приехало на 30% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года", — говорится в сообщении.

При этом аналитики считают, что такую ситуацию можно объяснить эффектом от высокого уровня фокусировки спроса на отель со стороны оператора, но в любом случае, по результатам первых майских выходных можно говорить по меньшей мере о том, что показатели российского турпотока 2015 года в Турции считаются достигнутыми (для этого периода).

"В целом, по оценкам туроператоров, сейчас Турция занимает одну из лидирующих позиций по спросу на майские праздники – сюда отправился почти каждый третий турист, выбравший майский отдых за границей", — утверждает АТОР.