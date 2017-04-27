В Аланье приземлился первый самолет, осуществляющий чартерный рейс из РФ

АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Первый чартерный рейс из России приземлился в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Аэропорт "Газипаша" находится в 35 километрах от центра Аланьи. Он был открыт в 2010 году и с 2011 года принимает международные рейсы. Однако рейсы из России в Аланью до апреля 2017 года не выполнялись, и российские туристы были вынуждены добираться в город из аэропорта Антальи, расположенного в 135 километрах.

В четверг посадку в аэропорту Аланьи совершил выполняющий чартерный рейс из Москвы самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Royal Flight со 189 российскими туристами на борту.

Самолет проехал через символическую водяную арку. Сообщается, что для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы и раздавали ознакомительные брошюры.

В минувшую пятницу в аэропорт "Газипаша" прибыл первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России — Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".

Ранее источник сообщал РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. В свою очередь, представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.