В Аланье приземлился первый самолет, осуществляющий чартерный рейс из РФ

АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Первый чартерный рейс из России приземлился в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья, сообщает в четверг агентство Anadolu.
В четверг посадку в аэропорту Аланьи совершил выполняющий чартерный рейс из Москвы самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании Royal Flight со 189 российскими туристами на борту.
Самолет проехал через символическую водяную арку. Сообщается, что для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы и раздавали ознакомительные брошюры.
В минувшую пятницу в аэропорт "Газипаша" прибыл первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России — Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
Ранее источник сообщал РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. В свою очередь, представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.