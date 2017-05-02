В Анталии ужесточили запрет на распитие алкоголя за пределами отелей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Запреты на распитие алкоголя вне отелей ужесточили в Анталии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальный сайт управления безопасности Антальи.

Документом вводится фактический прямой запрет на употребление спиртного вне пределов отелей и питейных заведений, расположенных в городах. Также запрещается любое "публичное" употребление алкоголя "в виде, способном вызвать недовольство окружающих". Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир, что составляет около 1,6 тысячи российских рублей.

Распитие алкоголя карается штрафом в "открытых для общественного пользования парках, садах, скверах, открытых площадках, не оснащенных какими-либо сооружениями, жилых кварталах, автодорогах, пикниковых зонах и местах проведения археологических раскопок, зданиях железнодорожных и автовокзалов, улицах, переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, культовых сооружениях, заброшенных зданиях, строительных площадках, помещениях для банкоматов, пространствах под мостами, прогулочных зонах в пределах границ муниципалитетов, а также любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки".

"Генеральное консульство России в городе Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам, в том числе и туристам, в связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей — во избежание наложения административных штрафов", — говорится в сообщении.