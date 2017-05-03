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Трамп переходит в гибридную контратаку

17:1503.05.2017
(обновлено: 17:16 03.05.2017)
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© REUTERS / Carlo Allegri Президент США Дональд Трамп в штате Пенсильвания, США. 29 апреля 2017 годаПрезидент США Дональд Трамп в штате Пенсильвания, США. 29 апреля 2017 года
© REUTERS / Carlo Allegri

Владимир Лепехин

Лучшая защита, как известно, это нападение. Лучшее нападение, как показывает опыт, — гибридное. На минувшей неделе, отметив свои первые сто дней на посту главы государства, Дональд Трамп перешел в контрнаступление на противников и оппонентов по всему периметру актуальных проблем. Буквально на следующий же день после названного юбилея президент США обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, а также ее сторонников в связях с Россией, фактически приступив к реализации второго этапа закрепления своих позиций во власти.

Клинтон клином: "Не я, а вы связаны с Россией"

Хиллари Клинтон, архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Нечего на Россию пенять: Трамп "чирикнул" Клинтон о причинах ее проигрыша
Еще в конце марта Дональд Трамп призвал комитет палаты представителей конгресса США расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других американских демократов с Россией. "Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию (речь о продаже акций компании Uranium One), "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты?" — писал тогда Дональд Трамп в Twitter. Увы, месяц назад особой реакции со стороны членов конгресса не последовало.

И вот теперь полемика между Трампом и его противниками разгорается с новой силой, и президент, судя по всему, переходит в наступательную позицию.

Хиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года
© AFP 2017 / Jewel Samad
Американист об ответе Трампа Клинтон: здесь ключевое слово "если"
В воскресенье в интервью компании СBS Дональд Трамп вновь выдал целую серию разоблачений связей Клинтон и ее сторонников с Россией и русскими, заявив, что бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста вместе со своим братом имеет компанию в России. "Муж Хиллари Клинтон выступал с речами в России за деньги, а сама она заключила с Россией урановую сделку". И еще: "Почему демократы не позволили ФБР (изучить сервера)? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили?" — атаковал Трамп.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Трамп ответил на слова Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах
В свою очередь, во вторник Хиллари Клинтон в интервью телеканалу CNN в очередной раз сообщила американцам, что в ее проигрыше на президентских выборах в прошлом году виноваты WikiLeaks и директор ФБР Джеймс Коми. Разумеется, Трамп не затормозил с ответом и мгновенно отреагировал на слова Клинтон встречным заявлением в Twitter, сообщив пользователям, что демократы прикрываются историей о "связях Трампа с Россией", чтобы оправдать свое поражение. "Директор ФБР Джеймс Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон. В том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! — сыронизировал Трамп. — Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?"

© AFP 2017 / Nicholas KammДиректор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года

С учетом того, что все меньше американцев верят как в связи Трампа с нами, так и в якобы имеющее место вмешательство России в президентские выборы в США (на сегодня нет доказательств ни того ни другого), политическая ситуация в стране разворачивается, полагаю, уже в пользу Трампа.

Трамп не перекрикивает, а переигрывает

Контратаки Дональда Трампа, которые, судя по всему, в ближайшее время будут лишь нарастать, являются следствием целого ряда факторов — не только утраты его оппонентами доверия со стороны рядовых избирателей. Главная причина начавшегося изменения баланса сил — последние решения и действия главы государства, позволившие ему опровергнуть основные "аргументы" своих противников и получить в споре с ними дополнительные очки.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
Противоречивый и непредсказуемый: сто дней внешней политики Дональда Трампа

К ним относятся, в частности, решение президента нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, выдвижение американской морской эскадры к берегам Северной Кореи, а также многочисленные воинственные заявления членов его команды. И это при том, что некоторые заявления представителей Пентагона и других американских силовых структур больше напоминали клоунаду в духе известного выступления в ООН бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла перед нападением американских войск на Ирак.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo / Evan Vucci
Сто дней Трампа: войны в Twitter, неожиданные заявления и рост популярности
Колин Пауэлл в свое время "нашел" в Ираке компоненты для производства ядерного оружия, а нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис "обнаружил" в Сирии химическое оружие, на встрече со своим израильским коллегой пару недель назад заявив, что "международное сообщество не должно сомневаться в том", что у сирийского президента оно осталось.

Разумеется, решительность Трампа распространяется не только на военную сферу. К примеру, выступая на 150-тысячном митинге своих сторонников в городе Гаррисберге (штат Пенсильвания), собранном в ответ на "экологический" митинг своих противников, Дональд Трамп в жестко антироссийском и антикитайском духе прокомментировал экологическую политику предшествующей администрации США. По его словам, Парижское соглашение по климату обошлось Соединенным Штатам в миллиарды долларов, тогда как другие страны — в частности, Россия, Индия и Китай — на этом, наоборот, заработали.

Подобные демонстрации Трампом своей сверхрешительности, то есть как бы своей силы, позволили ему в последние полтора-два месяца набрать дополнительные очки и в конгрессе США, и в силовых структурах страны.

Не нужно также забывать о том, что Дональд Трамп в совершенстве владеет искусством политического шоу. Он хорошо знает, кто ему противостоит, и, как полагаю, отдает себе отчет в том, что главный адресат его жестких заявлений и сомнительных действий — вовсе не соратники по партии и даже не электорат, уж поскольку избирательная кампания давно закончилась. Главный адресат его показательных решений и заявлений — национальный истеблишмент, в котором превалирует осознание "американской исключительности" и банальное шапкозакидательство: уверенность в том, что США могут поступать как угодно в любом уголке мира и им за это ничего не будет.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

Трамп — мастер сделки

Не нужно забывать и о том, что Дональд Трамп — удачливый бизнесмен и виртуоз коммерческой сделки. А такой талант, как известно, вполне может быть конвертирован в искусство политического предпринимательства.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа за три месяца

Американское общество — это различные целевые группы потребителей, которым нужно всучить соответствующий политический товар, причем каждой группе свой. Чем, собственно, и занимается сегодня Дональд Трамп, мастерски используя рекламу, различные маркетинговые ходы и искусство обольщения коммивояжера.

Получив дополнительные голоса в конгрессе, порадовав силовые структуры и отхлестав в соцсетях своих оппонентов, Трамп получил моральное право на телефонный разговор с политиком, в связях с которым его обвиняют вот уже почти четыре месяца.

Во вторник вечером американский президент провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся (так официально считается) по инициативе российского лидера.

Бывший кандидат в президенты США, демократ Берни Сандерс. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hon
Берни Сандерс считает, что Трампа не переизберут на второй срок
Политики обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, проблемы координации действий США и России в борьбе с международным терроризмом, а также обстановку в зоне Корейского кризиса.

Главы России и США договорились о личной встрече на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, который состоится 7-8 июля. В Кремле подчеркнули, что беседа "носила деловой и конструктивный характер". "Хорошим", хотя и "без прорывов" назвали состоявшийся разговор и в Государственном департаменте США.

Словом, все идет по плану. Таким образом, мы сейчас приступаем к просмотру следующего эпизода сериала под названием "Дональд Трамп во главе США и его планетарная миссия".

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