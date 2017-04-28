Миссия Трампа — завершить глобализацию мира без ядерной войны

Владимир Лепехин

29 апреля исполнится сто дней с того момента, когда 45-й президент США Дональд Трамп занял апартаменты в Белом доме. И это хороший повод для того, чтобы подвести первые итоги его пребывания на посту главы государства.

В эти дни российские и зарубежные СМИ полны самых разных оценок деятельности Трампа в означенный период, при том что многие считают период входа нового президента в большую политику и его первых решений весьма противоречивым.

Анализу этой деятельности было посвящено, в частности, очередное заседание (состоявшееся в пятницу) Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", тон в котором задавали депутат Государственной думы России Сергей Железняк и почетный член клуба, а в прошлом — секретарь ЦК КПСС и заведующий международным отделом ЦК Компартии Валентин Фалин.

Передел мира — вот что стоит на кону

По мнению Сергея Железняка, вряд ли верно считать, что первые сто дней Трампа на посту президента США были самыми сложными в его политической карьере. Не исключено, что следующие тысячу дней станут еще более сложными. Валентин Фалин был еще категоричнее. По его мнению, мы сегодня подводим итог не только первым ста дням весьма неоднозначного по своим решениям президентства Дональда Трампа, но и всему последнему столетию американской внешней политики.

Действительно, для того, чтобы понять смысл решений Трампа, их общий вектор и перспективы, необходимо выйти за пределы обсуждения деталей и посмотреть на ситуацию в США и в мире комплексно, уж поскольку то, что произошло в ноябре прошлого года в названной стране, касается не просто смены американского шила на американское же мыло. Речь идет о начале смены глобальной матрицы.

Очевидно, что мир давно вырос — как считают западные политики — из коротких штанишек Ялтинского мира. Достигший глобальных величин транснациональный истеблишмент требует нового и фундаментального передела планетарного пространства; при этом внутри этого истеблишмента имеется понимание, что постялтинский передел может стать следствием либо войны, направленной на слом национальных суверенитетов в пользу окончательной власти доллара ФРС, либо упразднения монополии доллара ФРС без глобальной и кровавой войны.

Вот так — глобально и жестко стоит этот вопрос сегодня перед планетой Земля.

Американские демократы вели мир к большой войне. Трамп был приведен к власти стоящими за ним силами для того, чтобы завершить глобализацию мира без ядерной войны и по итогам консенсуса между несколькими геополитическими полюсами.

Вот главная задача Трампа, его, если хотите, миссия. Все остальное — ракетные удары по Шайрату и маневры у берегов Северной Кореи, противоречивые заявления о перспективах НАТО и прочее — следует рассматривать в контексте решения тех или иных ситуационных задач, не более.

Замечу, что подобная задача (демонополизация доллара ФРС) уже ставилась перед американским президентом. Перед Джоном Кеннеди.

Очевидные аналогии между 35-м и 45-м президентами США

Казалось бы — какая связь между Джоном Кеннеди и Дональдом Трампом? Первый был потомственным политиком с профильным политологическим образованием, аристократом и демократом. Ему при избрании президентом США было всего 43 года, он оппонировал американским консерваторам, выступал против сегрегации темнокожего населения, за права и свободы меньшинств. В сравнении с Кеннеди Трамп — как бы выскочка, политический неофит, ярый консерватор и до мозга костей бизнесмен. Ему сегодня 70 лет; он настроен на поддержку в основном белого и коренного населения Америки и недолюбливает разного рода меньшинства.

И все же аналогии между этими двумя незаурядными фигурами налицо, и касаются они не формальных и личностных признаков (внешность, манеры, возраст, темперамент, мировоззрение и т.п.), близости по гороскопу (Кеннеди и Трамп — Близнецы) и родословной (у первого — ирландские корни, у второго — шотландские), но той поистине исключительной роли названных президентов США, которую они занимают в истории своей страны и мира.

Начну с констатации общеизвестных фактов, которые, с моей точки зрения, весьма существенны, если иметь в виду, что избрание президентами США политиков "переходного" (революционного) типа всегда предопределено объективными обстоятельствами.

© AP Photo / Henry Burroughs Гарри Трумэн и Джон Кеннеди накануне инаугурации, 1961 год © AP Photo / Henry Burroughs Гарри Трумэн и Джон Кеннеди накануне инаугурации, 1961 год

Джон Кеннеди был избран главой государства через 15 лет и три месяца после окончания Второй мировой войны. Трамп был избран президентом США через 15 лет и два месяца после событий 11 сентября 2001 года. То есть в течение 15 лет после очевидно экстремальных событий и в первом, и во втором случаях США прошли путь, в конце которого у известной части американских элит возникла потребность изменить мир.

Замечу также, что в ходе избирательной кампании 1961 года Джон Кеннеди позиционировал себя как будущего президента перемен, выдвинув лозунг "Новые рубежи", и Дональд Трамп позиционировал себя на выборах как политика грядущих масштабных перемен, выдвинув лозунг "Сделаем Америку вновь великой!".

Как аналогию следует рассматривать также отношение Кеннеди и Трампа к национальному вопросу. 35-й президент США посчитал одной из своих миссий борьбу с сегрегацией, хотя мало чего достиг на этом поприще. В свою очередь, Трамп начал свое президентство с подписания "миграционного" указа, направленного по факту против "новой сегрегации" в США (уже по отношению к коренному большинству), остановленного Верховным судом США.

Джон Кеннеди был искренним сторонником улучшения отношений США с СССР, равно как и Трамп явно хочет того же — реальной позитивации отношений между Россией и США. К сожалению, короткое президентство Кеннеди было ознаменовано Берлинским и Карибским кризисами, позорной операцией в заливе Свиней и расширением присутствия американских военных во Вьетнаме, равно как и старт президентства Трампа был ознаменован демонстрацией неприязни к лидеру Германии Ангеле Меркель, началом Корейского кризиса, позорной двухходовой операцией в сирийских Идлибе и Шайрате, а также началом расширения присутствия американских военных в Сирии.

В случае с убийством Кеннеди в преступлении был обвинен Ли Харви Освальд, за которым якобы стояли советские спецслужбы. В случае с Трампом в целях организации его импичмента вновь используется "русский след" — якобы имеющее место вмешательство России в американские выборы.

© AFP 2017 / Stringer Единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд © AFP 2017 / Stringer Единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд

Главная причина устранения Кеннеди и блокирования Трампа

Можно привести еще массу аналогий между двумя президентами, но главное в них сводится к констатации следующего факта: и тот и другой наступили на хвост той части глобалистов, которые не желают перемен и предпочитают использовать любые, в том числе самые крайние меры для удержания статус-кво.

Американская система власти довольно быстро превратила революционера и идеалиста Джона Кеннеди в ястреба и виновника бойни во Вьетнаме и многих других регионах мира. Аналогичная игра ведется сегодня и вокруг Дональда Трампа. Цель — не дать ему реализовать свою миссию.

Сегодня ни у кого, кто изучал события 22 ноября 1963 года в Далласе, не возникает сомнений относительно главного заказчика убийства Джона Кеннеди, которое произошло, как известно, после подписания им знаменитого указа № 11110, предоставляющего правительству США право на эмиссию доллара в обход ФРС. Соответственно, сегодня столь мощное сопротивление решениям Трампа со стороны демократов и сил, контролирующих ФРС, происходит по уже известному сценарию.

История повторяется. Судьба мира вновь зависит от способности американского президента переиграть навязанную Соединенным Штатам глобальную финансовую матрицу.

Отличие нынешней ситуации с событиями полувековой давности состоит, однако, в том, что мир меняется, и сегодня у Трампа имеются шансы не повторить судьбу Джона Кеннеди и договориться с Китаем (который уже захватил глобальное экономическое лидерство) и некоторыми другими странами о принципиально новой, МНОГОПОЛЯРНОЙ конфигурации международных отношений.