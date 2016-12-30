Главные "русские хакеры" - Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж

Владимир Лепехин
Власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов по обвинению в нарушении дипломатической деятельности.
Госдеп также принял решение о закрытии диппредставительств России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.
Все эти решения связаны с "ответом" Госдепа на кибератаки так называемых "русских хакеров" на некоторые американские интернет- ресурсы.
То "русская мафия", то "русские хакеры"
Барак Обама так увлекся идеей представить "русских хакеров" в качестве нового "мирового зла", что, похоже, поверил в их реальность.
Еще пару лет назад президент США свято верил в такую угрозу для человечества, как вирус Эбола: он призывал к борьбе с ним весь цивилизованный мир. К настоящему моменту мир об этом зле благополучно забыл.
Сегодня у Обамы новая мания — русские хакеры. И его не смущает, что до сих пор никто не продемонстрировал общественности хоть какие-нибудь, пусть даже сфабрикованные следы этого нового "мирового зла".
Четверть века назад сотни тысяч американских советологов, аналитиков, журналистов, военных специалистов и проч. потеряли работу в результате упразднения СССР, поскольку их услуги по ведению войны с самораспустившимся противником оказались не нужны. Специалисты эти не смирились с утратой работы и придумали новые угрозы для "свободного мира".
Первой такой псевдоугрозой стала "русская мафия", которая якобы проникла во все этажи американского общества.
Помимо мифа о "русской мафии", раскручивались на Западе и другие жупелы: "сербский национализм", Аль-Каида, "диктаторы" (Хусейн, Каддафи, Асад) и проч. Но только "русская мафия" была абсолютно виртуальной.
"Русские хакеры" — из этой же серии. Они стали новым пугалом для американского обывателя, новым "аргументом" военного и киберлобби для освоения бюджетов и очередным призраком. Постановочным полетом на Луну в исполнении Стэнли Кубрика.
Число борцов с русскими хакерами множится
Дурной пример заразителен. Дурная голова ногам покоя не дает. Дурное дело — нехитрое. Все эти русские пословицы о нем — об уходящем президенте США и его администрации.
Между тем, дурной пример заразителен не только в быту, но и в политике. Свалив свои собственные неудачи и преступления на "русских хакеров" и Россию, Барак Обама отменил действие известной русской пословицы, превратив дурное дело (русофобию) не только в доходный бизнес, но и в изощренную казуистику.
И вот уже загнавшая в тупик Германию Ангела Меркель, не желая давать адекватное объяснение своим политическим провалам, тоже подключается к казуистическим рассуждениям про "русских хакеров".
Еще один участник поиска несуществующей черной русской кошки в темной комнате — уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, объяснивший на днях причины своего политического банкротства кознями Кремля. Миф о вмешательстве России в болгарские дела стал для него самым простым способом уйти от ответственности перед избирателями. Тем более что у них появилась масса вопросов к названному персонажу в связи с отказом руководства Болгарии участвовать в проекте "Южный поток".
С моей точки зрения, русофобские инсинуации появляются там, где западные политики-неудачники стремятся увести население в сторону от обсуждения реальных проблем и собственных сомнительных решений.
И вот это, с точки зрения банкстеров, совершенно недопустимо. Возможность неконтролируемого ими волеизъявления народа и реальная свобода западных СМИ должны быть пресечены на корню. Борьба же с русскими хакерами и дипломатами здесь — всего лишь прикрытие.
Кто понимается под "русскими хакерами"
Но вернемся к казуистике, ставшей духом, буквой и стилем современной западной политики.
Переведя тему "русских хакеров" в дополнительные санкции России и в высылку из США российских дипломатов, Обама фактически объявил о как бы открытии еще одного фронта в войне за "свободу и демократию". При этом в американских СМИ, со ссылкой на члена Комитета по разведке конгресса США Адама Шиффа, появилась информация, что Обама намерен принять против РФ еще и некие "секретные" меры, дезавуировать которые новой администрации будет нелегко.
Похоже, что глобалисты разошлись не на шутку. В связи с чем советник президента России по интернету Герман Клименко вынужден был предупредить сограждан о необходимости быть готовыми к ситуации, при которой Россию отключат от интернета.
Лишить россиян доступа к всемирной паутине, на самом деле, проблематично. В том числе и потому, что этого не хотят владельцы IT-индустрии (об этом нежелании месяц назад заявила в своем обращении к Обаме газета The New York Times). Отсюда вопрос: почему, понимая негативные последствия начала реальной кибервойны с Россией, американские "демократы", тем не менее, превращают её в главный пункт своей политической программы?
С моей точки зрения, под "русскими хакерами" на самом деле понимаются проживающий в России Эдвард Сноуден, "пророссийский" журналист Джулиан Ассанж и их многочисленные соратники-антиглобалисты по всему миру.
Именно против протрамповских (а значит и как бы пророссийских) киберспециалистов и медиа-менеджеров в самих (!) США и будут направлены анонсированные Обамой "секретные" антихакерские меры. Ведь именно им "демократы" проиграли избирательную кампанию. Ну а "предательство" Эдварда Сноудена и некоторых других специалистов по информационной безопасности, поддерживаемых сегодня Фондом Courage Foundation, а также активная деятельность сайта WikiLeaks и других подобных медиа-групп — это вообще очевидное зло с точки зрения глобалистов.