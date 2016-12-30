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Главные "русские хакеры" - Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж

12:2830.12.2016
(обновлено: 12:32 30.12.2016)
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Владимир Лепехин

Власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов по обвинению в нарушении дипломатической деятельности.

Госдеп также принял решение о закрытии диппредставительств России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.

Президент США Барак Обама
© REUTERS/ Jonathan Ernst
США ввели новые санкции против России
Одновременно Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, которые, по сообщению из Белого дома, распространяются на шесть человек и пять российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Все эти решения связаны с "ответом" Госдепа на кибератаки так называемых "русских хакеров" на некоторые американские интернет- ресурсы.

То "русская мафия", то "русские хакеры"

Барак Обама так увлекся идеей представить "русских хакеров" в качестве нового "мирового зла", что, похоже, поверил в их реальность.

Еще пару лет назад президент США свято верил в такую угрозу для человечества, как вирус Эбола: он призывал к борьбе с ним весь цивилизованный мир. К настоящему моменту мир об этом зле благополучно забыл.

© AP Photo/ UCLA Health System, Reed Hutchinson
Обучение врачей работе с больными вирусом Эбола в медицинском центре Лос-Анджелеса

Сегодня у Обамы новая мания — русские хакеры. И его не смущает, что до сих пор никто не продемонстрировал общественности хоть какие-нибудь, пусть даже сфабрикованные следы этого нового "мирового зла".

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США?
Результаты
В названном выше указе называется пара фамилий (Алексей Белан и Евгений Богачев), что, конечно же, несерьезно: столько шума из-за двух человек, да и доказательств их причастности к кибератакам на кого-то там в Демократической партии не приводится. По утверждению уходящего президента, часть "доказательств" по делу не будет опубликована по "соображениям секретности". И неважно, что про "русских хакеров" в США уже сочиняют анекдоты, а сакраментальное #Russiansdidit стало для Запада главным мемом уходящего года. Главное, что предлагаемая обывателю мифология работает: она не только "объясняет" причины поражения демократов на президентских выборах в США, но и дает возможность поддержать на плаву уходящую натуру — огромную армию отирающейся вокруг партии обслуги.

Четверть века назад сотни тысяч американских советологов, аналитиков, журналистов, военных специалистов и проч. потеряли работу в результате упразднения СССР, поскольку их услуги по ведению войны с самораспустившимся противником оказались не нужны. Специалисты эти не смирились с утратой работы и придумали новые угрозы для "свободного мира".

© РИА Новости. Ю. Иванов
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Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года

Первой такой псевдоугрозой стала "русская мафия", которая якобы проникла во все этажи американского общества.

Помимо мифа о "русской мафии", раскручивались на Западе и другие жупелы: "сербский национализм", Аль-Каида, "диктаторы" (Хусейн, Каддафи, Асад) и проч. Но только "русская мафия" была абсолютно виртуальной.

"Русские хакеры" — из этой же серии. Они стали новым пугалом для американского обывателя, новым "аргументом" военного и киберлобби для освоения бюджетов и очередным призраком. Постановочным полетом на Луну в исполнении Стэнли Кубрика.

Число борцов с русскими хакерами множится

Дурной пример заразителен. Дурная голова ногам покоя не дает. Дурное дело — нехитрое. Все эти русские пословицы о нем — об уходящем президенте США и его администрации.

Между тем, дурной пример заразителен не только в быту, но и в политике. Свалив свои собственные неудачи и преступления на "русских хакеров" и Россию, Барак Обама отменил действие известной русской пословицы, превратив дурное дело (русофобию) не только в доходный бизнес, но и в изощренную казуистику.

Ангела Меркель в Брюсселе. 15 декабря 2016 года
© REUTERS/ Reimar Ott
Ангела Меркель идет по пути Хиллари Клинтон
Фактически Обама дал подсказку другим западным "озлобленным неудачникам", где, в случае чего, следует искать отмазки.

И вот уже загнавшая в тупик Германию Ангела Меркель, не желая давать адекватное объяснение своим политическим провалам, тоже подключается к казуистическим рассуждениям про "русских хакеров".

Еще один участник поиска несуществующей черной русской кошки в темной комнате — уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, объяснивший на днях причины своего политического банкротства кознями Кремля. Миф о вмешательстве России в болгарские дела стал для него самым простым способом уйти от ответственности перед избирателями. Тем более что у них появилась масса вопросов к названному персонажу в связи с отказом руководства Болгарии участвовать в проекте "Южный поток".

© AP Photo/ Richard Drew
Президент Болгарии Росен Плевнелиев во время выступления в ООН по проблеме беженцев. Сентябрь 2016 года

С моей точки зрения, русофобские инсинуации появляются там, где западные политики-неудачники стремятся увести население в сторону от обсуждения реальных проблем и собственных сомнительных решений.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Президент Болгарии обвинил Россию в попытках разрушить Евросоюз изнутри
Большинство болгар оказались в итоге честнее политикана Плевнелиева и на президентских выборах в ноябре этого года отдали голоса "пророссийскому" кандидату Румену Радеву. Гораздо честнее уходящего президента США оказались и американские избиратели, отдавшие свои голоса на выборах "пророссийскому" кандидату Дональду Трампу. Ну а завтра избиратели при поддержке честных СМИ могут одержать победу в Германии, Франции и повсеместно.

И вот это, с точки зрения банкстеров, совершенно недопустимо. Возможность неконтролируемого ими волеизъявления народа и реальная свобода западных СМИ должны быть пресечены на корню. Борьба же с русскими хакерами и дипломатами здесь — всего лишь прикрытие.

Кто понимается под "русскими хакерами"

Но вернемся к казуистике, ставшей духом, буквой и стилем современной западной политики.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Фотохост-агентство
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Конгрессмен рассказал о "секретных" шагах Обамы по отношению к России
Настойчивое стремление Обамы убедить кого бы то ни было в угрозе российских кибератак — не умопомешательство и не банальное желание плюнуть напоследок в сторону России. Это изощренная и далеко идущая игра.

Переведя тему "русских хакеров" в дополнительные санкции России и в высылку из США российских дипломатов, Обама фактически объявил о как бы открытии еще одного фронта в войне за "свободу и демократию". При этом в американских СМИ, со ссылкой на члена Комитета по разведке конгресса США Адама Шиффа, появилась информация, что Обама намерен принять против РФ еще и некие "секретные" меры, дезавуировать которые новой администрации будет нелегко.

Похоже, что глобалисты разошлись не на шутку. В связи с чем советник президента России по интернету Герман Клименко вынужден был предупредить сограждан о необходимости быть готовыми к ситуации, при которой Россию отключат от интернета.

Лишить россиян доступа к всемирной паутине, на самом деле, проблематично. В том числе и потому, что этого не хотят владельцы IT-индустрии (об этом нежелании месяц назад заявила в своем обращении к Обаме газета The New York Times). Отсюда вопрос: почему, понимая негативные последствия начала реальной кибервойны с Россией, американские "демократы", тем не менее, превращают её в главный пункт своей политической программы?

Газета в день выборов президента США в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В США телеведущий "поймал" конгрессмена на словах о "краже выборов" Россией
Ответ на этот вопрос кроется в понимании того, а кто, собственно, имеется в виду под русскими хакерами, помимо Белана и Богачева, не имеющих, на самом деле, отношения к кибератакам на американские ресурсы.

С моей точки зрения, под "русскими хакерами" на самом деле понимаются проживающий в России Эдвард Сноуден, "пророссийский" журналист Джулиан Ассанж и их многочисленные соратники-антиглобалисты по всему миру.

© AFP 2016/ Philippe Lopez
Портрет Эдварда Сноудена на улице в Гонконге

Именно против протрамповских (а значит и как бы пророссийских) киберспециалистов и медиа-менеджеров в самих (!) США и будут направлены анонсированные Обамой "секретные" антихакерские меры. Ведь именно им "демократы" проиграли избирательную кампанию. Ну а "предательство" Эдварда Сноудена и некоторых других специалистов по информационной безопасности, поддерживаемых сегодня Фондом Courage Foundation, а также активная деятельность сайта WikiLeaks и других подобных медиа-групп — это вообще очевидное зло с точки зрения глобалистов.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп прокомментировал планы ввести новые санкции против России
Число западных журналистов и киберспециалистов, не желающих быть частью порочной системы насилия и лжи, интересы которой отстаивают политики вроде Обамы, возрастает. Однако "демократы" не могут открыто объявить своим противников неподконтрольные СМИ. Как минимум, этого не поймут американские избиратели. Вот и приходится заниматься казуистикой: объявлять войну мифическим "русским хакерам", на самом деле имея в виду противников олигархического сословия внутри киберпространства самого Запада.

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2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Зайтс Зет
    У г-на Лепехина опять фантазия разыгралась.

    Если исходить из фактов (высылка дипломатов, открытые угрозы провести кибератаки на российские интернет-ресурсы), то война объявлена именно России, а мифические "русские хакеры" - это всего лишь дешёвая отмазка в оправдание своих действий.
    14:05
    30.12.2016
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  • Евгений . в ответ пользователю Зайтс Зет(показатьскрыть)
    Зайтс Зет, не, он прав в том, что все эти русские хакеры - прежде всего для внутри американского пользования. Ну или внутри западного. Целей много. А причина одна. - глобализм толстосумов в виде доминирования одной державы как проект провалился
    17:13
    30.12.2016
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  • Зайтс Зет в ответ пользователю Евгений .(показатьскрыть)
    Евгений ., это как бы очевидно, что "русские хакеры" используются чисто для внутреннего пользования на Западе.

    Я всего лишь говорил о выводах г-на Лепехина. Цитирую:
    "Именно против протрамповских (а значит и как бы пророссийских) киберспециалистов и медиа-менеджеров в самих (!) США и будут направлены анонсированные Обамой "секретные" антихакерские меры".

    По мне, так чушь полная. У штатовских спецслужб и так сил и средств для этого хватает. Ну, лажанули несколько раз, но это не принципиально. Доп. санкции в отношении России и высылка дипломатов для борьбы со своими хакерами ничего не дают. А какие-то дополнительные антихакеровские меры по-умолчанию будут секретными, против каких бы хакеров они направлены не были.
    18:38
    30.12.2016
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