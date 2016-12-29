Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

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Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета.

В начале декабря ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

По указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили доступа к сервисам Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы страны.