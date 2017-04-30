Трамп обвинил Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией.

"Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом", — сказал Трамп в интервью телекомпании CBS.

Глава государства также задался вопросом, "почему Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера". "Они наняли какую-то компанию, и кто-то сказал достаточно плохие вещи, что их сервера взломали. Но почему демократы не позволили ФБР (изучить сервера)? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?" — сказал Трамп.-0-