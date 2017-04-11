Как дипломатия "Томагавков" укрепляет альянс Москвы и Пекина

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Во вторник, 11 апреля, мы ждем в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона с его якобы ультиматумом насчет прекращения российской поддержки Сирии. В такой ситуации особенно интересно проследить, как Америка постаралась, чтобы в этой истории Пекин точно был на нашей стороне. Достаточно было отправить американскую авианосную группу к корейским берегам. Да и одного удара по Сирии хватило.

Плохая дипломатия

Здесь надо вспомнить, как американские ракетные удары по Сирии произошли точно в тот момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин садился за стол с президентом США Дональдом Трампом.

В почти аналогичной ситуации 1999 года российский премьер Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой и полетел домой вместо визита в Америку. Но у китайцев свой стиль, они резких движений не любят. Они не очень разговорчивы в тех ситуациях, когда Москва оказывается предельно красноречива.

Так что же произошло в ходе визита Си в США и как в эту историю вписались удары по Сирии и теоретически нечто похожее, предстоящее в отношении Северной Кореи?

Сошлюсь на свой материал-предсказание накануне визита, тем более что он оказался достаточно точным. Китайские аналитики сегодня отмечают, что состоялось знакомство лидеров двух ключевых стран мира, но серьезный разговор насчет главного — перезагрузки их экономических отношений — еще впереди. Принята программа, отводящая сто дней для того, чтобы только разработать план начала разговора на эту тему. Иначе и быть не могло, поскольку разговор — сложнее некуда.

Все прочее — лирика типа китайских песен, которые пела для Си внучка Трампа. Но приурочить к этой встрече удары по Сирии, да еще и угрозу ударов по соседней для Китая Северной Корее — вот это уже плохо. Плохо для США. Потому что китайцы это не любят. А то, что молчат и не скандалят — так это (опять же для США) еще хуже.

В российской печати мелькали слова насчет "невразумительной" реакции Си на новости о Сирии. Да, глава КНР на публику не сказал по этому поводу ничего. Хотя бы потому, что Тиллерсон мгновенно сообщил американским СМИ, как Си Цзиньпин отреагировал на удары по Сирии: выразил Трампу "понимание".

Это очень непрофессионально — опытный дипломат в таких случаях скажет "я не могу говорить за нашего гостя, спросите его сами". В итоге же Си не стал спорить с Тиллерсоном. Но после аккуратной паузы в пару дней китайский МИД четко высказал позицию своей страны по ударам в Сирии, почти дословно совпадающую с российской. И это, повторим, плохие новости для США.

А тут еще отправка авианосца к Корее. В бизнесе, может быть, и надо перед началом переговоров давить на партнера. Во внешней политике — не всегда, особенно если речь о Китае. Более того, тут нет необходимости действительно наносить удары по северокорейской территории, хватит даже просто морской прогулки "Карла Винсона" от Сингапура до Кореи, чтобы снять любые надежды на какие-либо формы искреннего сотрудничества Соединенных Штатов и Китая.

И чего добились?

Гонконгская South China Morning Post перечисляет вопросы, по которым на саммите Трампа и Си они точно не договорились. Это безопасность в Азии, особенно в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, и все, что касается Тайваня и двух Корей. Поэтому, продолжает она, не получилась идея провозгласить новые отношения по принципу "никаких конфликтов, никакой конфронтации, взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество". Эти принципы по итогам саммита не провозглашались. Хотя это вроде бы то, о чем договаривался в Пекине накануне саммита госсекретарь Тиллерсон.

Сирия для Восточной Азии, где расположен Китай, находится довольно далеко. Это скорее российская забота, чем китайская. А вот за продвижением "Карла Винсона" на север все в Азии следят очень пристально. Реакцию Пекина можно определить по высказываниям экспертов . Она примерно такая: позиция Китая по Северной Корее не изменится (так же, как, видимо, не изменится позиция Москвы по Сирии).

Пекин давно уже потерял терпение в отношении Пхеньяна, запускающего ракеты и испытывающего ядерное оружие, и может применить к нему новые санкции. Но давление США на Пхеньян может только ускорить его ядерные приготовления, так что все равно придется звать его за стол переговоров, говорят китайские эксперты. И вдобавок ссылаются на панические призывы к США, доносящиеся из Южной Кореи и Японии: а вы сами-то понимаете, что может с нами случиться, если ударите по ядерному Пхеньяну?

Заметим, что министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не то что авианосец, посланный к Корее, а даже и удары по Сирии — тоже сигнал скорее Китаю (видимо, так, раз уж его приурочили к саммиту Трампа и Си). Ну и чего хорошего хотел получить от Китая Трамп в таком случае?

Саммит, на котором и не предполагалось подписывать каких-то соглашений, рассматривался обеими сторонами как способ создать доверие, посмотреть, могут ли эти два лидера работать вместе. Но какое уж там доверие, если один из партнеров "для знакомства" демонстрирует силу. Никакой китайский лидер в таких ситуациях не будет скандалить, но выводы сделает.

То есть "Томагавками" США не добьются ничего, кроме… Кроме дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина.

Давайте снова вернемся к упомянутому материалу накануне американо-китайского саммита: там высказывалась мысль, что Россия только выиграет, если Китай сможет договориться с США помочь установке в мире давно предлагавшихся нами норм отношений. Тех самых — никакой конфронтации, взаимное уважение и так далее.

В такой ситуации были бы неизбежны временные непонимания нашей публики — когда Китай бы сближался с США быстрее нас и пытался "подтянуть" Москву к постепенно возникающему доверию держав. Но пока что получается нечто иное. Дипломатия "Томагавков" надолго откладывает американо-китайское (и американо-российское) потепление и укрепляет альянс Москвы и Пекина.