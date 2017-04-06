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В мире

Си в гостях у Трампа: Америка договорится с Китаем к полной выгоде России

17:5006.04.2017
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Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина
© AFP 2017/ Nicolas Asfouri

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Предсказания насчет предстоящей в четверг-пятницу встречи глав двух сверхдержав, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, — дело опасное. Могут не сбыться. Кроме того, одной встречи им для серьезных решений будет мало. Потому крайне вероятно, что они для начала заключат что-то вроде пакта о взаимном невредительстве и, наконец, — что любой исход переговоров будет выгоден России.

… и никаких дефицитов

Для начала, американские демократы, занятые травлей Трампа по любому поводу, не успели заметить, что предстоит что-то очень серьезное — первая большая внешнеполитическая акция новой администрации, в зависимости от итогов которой будет выстраиваться вся будущая внешняя политика страны. Хотя отдельные вскрики на тему "предстоит стратегическая катастрофа Америки" уже есть.

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. 21 марта 2017 года
© REUTERS/ Aly Song
Поверженный бог: о чем говорят в Китае перед встречей Си и Трампа

Но катастрофа давно пришла, и Трампу нужно ее избежать любой ценой. Причем видно ее прежде всего по китайским публикациям накануне саммита — китайцы показывают, что все хорошо понимают. Дело в финансах и экономике вообще. Кстати, в гневных и задиристых репликах Трампа на "китайскую тему" тоже фигурирует почти только одна тема — экономика. А какая-то там Северная Корея, Тайвань или Южно-Китайское море — это так, сопутствующий шум.

Главное в том, что нет никаких возможностей, чтобы США когда-нибудь заплатили накопившийся внешний и внутренний долг: бывшая единственная сверхдержава — фактически банкрот. Внешний долг образуется в том числе из-за хронического торгового дефицита, основная часть которого — в прошлом году на сумму в 347 миллиардов долларов — приходится как раз на торговлю с Китаем.

Отношения первой и второй экономик мира выглядят странно: они сплелись в единое целое. Американский бизнес производит товары в Китае и ввозит в США (отсюда и дефицит). Их взаимные инвестиции достигли 170 миллиардов, от бизнеса с Китаем зависит 2,6 миллиона рабочих мест в США (это опять напоминание из Пекина).

Президент США Дональд Трамп подписывает документы в Белом доме. 27 марта 2017 года
© REUTERS/ Carlos Barria
Почему Китай боится не роста военных расходов США, а их налоговой реформы

Чего добивается Трамп? Перестройки всей описанной выше модели отношений. Устранения дефицита. Возвращения американских производств из Китая в США. А вдобавок еще большего притока китайских инвестиций. Как раз накануне саммита появились сведения о плане Трампа по возрождению американской инфраструктуры на 1 триллион долларов  (его предвыборное обещание), и понятно, что адресат — Китай: что-что, а инфраструктуру по всему миру китайцы умеют делать как никто.

Рычаги для нажима на Пекин есть — Трамп говорит о торговой войне, чуть не 45-процентной пошлине на китайские товары и таких же штрафах для американских компаний, которые что-то производят в Китае. Но в целом ясно, что как бы Трамп ни грозил Пекину, заставить другую сверхдержаву что-то сделать США не могут. Предстоит компромисс, сделка, выгодная обеим сторонам. Отсюда и тональность действительно серьезных разговоров двух стран, о которых становится известно, — уважительная.

Мужчина в маске с флагом США
© AP Photo/ John Locher
"Разговор с позиции силы". Встретились как-то американец, китаец и русский…

Понятно, что "план Трампа" — это лет на десять, и только за такой период станет понятно, что фискально-долговая яма США начинает мельчать. Речь о перестройке отношений, которые вместе составляют до трети глобальной экономики, "на месте" такие развороты не делаются.

А сейчас предстоит только первая встреча, по итогам которой вряд ли будет представлена какая-то точная дорожная карта. Обозначена будет, как сейчас уже видно, только общая тональность отношений двух гигантов, ключевые принципы: осторожность, желание договариваться, умение не вредить друг другу. А дальше в этом году предстоит визит Трампа в Китай и много других встреч. Контуры сделки будут яснее.

© AP Photo/ Andy Wong, File)
Мужчина читает газету с новостью об избрании Дональда Трампа президентом США. Пекин, 10 ноября 2016 года

Мы этого хотели

Понятно, что для многих в России главная тема тут — "а как же мы?". Попросту говоря, есть такая мысль, что Китай и США договорятся в том числе и о том, как им давить Россию. Тут сразу заметили участие в подготовке саммита ветерана дипломатии Генри Киссинджера, который в 70-е годы сумел сговориться с "красным" Китаем, что подорвало позиции СССР, и многое другое.

Тень летящего самолета. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В США испугались конкуренции с проектом российско-китайского авиалайнера

Но сговор — это, конечно, полная чушь. Сейчас не 70-е годы. Пекину просто незачем лишать себя мощного стратегического партнера и оказываться в этом случае в большей зависимости от США. Да и Америке Россия на самом деле не угрожает никак, на всех уровнях выше пропагандистского это всем ясно.

Но одна хорошая мысль здесь вырисовывается: в чем стратегическая цель России? В том, чтобы уничтожить США, в альянсе с Китаем и прочими странами БРИКС? Но это смертельно опасная для всего мира идея. Чтобы завоевать Америку и управлять ее экономикой, с накопившимися проблемами? Нет уж, пусть они сами…

Или все-таки наша цель в том, чтобы выстроить уважительные отношения с мировыми лидерами, в том числе с нормальной и вменяемой Америкой, и спокойно заниматься своими делами, не задирая при этом никого без серьезного повода?

Для Пекина смысл и цель всего — именно в этом последнем подходе. И тут у нас с Китаем полное совпадение интересов. Получилось так, что не мы, а китайцы первыми практически подошли к договоренностям о вот таких, давно предлагавшихся нами совместно, приемлемых принципах функционирования мира — ну и отлично. Хотя бы потому, что мы видим, что нынешняя Америка готова договариваться с кем бы то ни было именно в таких параметрах.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Продажа Су-35 и С-400 Китаю встревожила Вашингтон

Возвращаясь к печатным крикам демократов о предстоящей "катастрофе", она им видится в данном случае в том, что умные и опытные китайцы обманут неопытного Трампа. При этом как-то обходится тот факт, что настоящая катастрофа внешней политики США уже давно наступила, так что сейчас не остается ничего другого, как договариваться с Китаем о новых правилах поведения и надеяться, что все прочие это заметят и поймут.

В самом деле, и демократы, и республиканцы примерно четверть века пытались сделать что-то с неожиданной реальностью — выходом Китая на роль ведущей державы мира. Республиканцы с Китаем обращались осторожно и развивали с ним бизнес (доведя экономики до нынешнего неразрывного слияния). Демократы тоже развивали бизнес — и одновременно всячески вредили Китаю, чтобы сдержать его рост. Устраивали против Китая примерно такие же нескончаемые физические и пропагандистские провокации, как и против России.

© REUTERS/ Joe Skipper
Гостиница Eau Palm Beach в Маналапане, штат Флорида, где планирует остановиться президент Китая Си Цзиньпин в ходе визита в США

Да они, собственно, делали это во всемирном масштабе, иной раз уничтожая государства, которые всего лишь имели теоретическую возможность как-то мешать переделке мира в американском духе. И еще обучая всех своим "правилам" и "нормам". Но такая политика не только проваливалась шаг за шагом, она еще и очень затратна — в итоге и привела США к нынешнему финансовому банкротству, не говоря уж о моральном.

Так что не нам огорчаться от того, что не с нас, а с Китая — равного Америке по совокупности факторов — Трамп начал неизбежную переделку внешней политики страны. Если у них все получится, мы встроимся в новую тенденцию. Если нет, если даже с нами никаких сделок никто заключать не будет, — остаемся при том, что имеем. Но будем жить в мире, где устанавливаются новые, давно предлагавшиеся нами нормы отношений. Тоже неплохо.

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