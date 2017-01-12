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Европе нет места в "Большой тройке"

14:0012.01.2017
(обновлено: 14:07 12.01.2017)
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Флаг Евросоюза
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Владимир Лепехин

На днях группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект об очередной порции санкций против России. Комизм ситуации состоит в том, что подобная мелочная и уже абсолютная неприличная кампания против России продолжается на фоне приближения перемен, которые обещают быть настолько фундаментальными, что впору говорить о начале перехода человечества к новому этапу своей истории.

CNN слова не давали: о чем мы узнали из первой пресс-конференции Трампа
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
CNN слова не давали: о чем мы узнали из первой пресс-конференции Трампа

Революция вместо войны

 До избрания президентом США Дональда Трампа формула планетарного развития предполагала эскалацию войны сторонниками американской версии глобализации против России и иных суверенных государств при пособничестве Евросоюза и  невмешательстве Китая.

В 2017 году эта формула должна измениться.

Новым главой США избран ставленник олигархической группы, опирающейся в стремлении к глобальному доминированию уже не на военно-политическую мощь и печатный станок "исключительной" сверхдержавы, а на политико-правовое превосходство надгосударственной (то есть, собственно глобальной) власти, контролирующей финансовую систему планеты как таковую.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и сыном Барроном перед выступлением в Нью-Йорке. 9 ноября 2016

В предлагаемой этой группой "многополярной" системе мироустройства каждый из названных выше геополитических субъектов вынужден будет пересмотреть свое отношение к традиционным противникам и партнерам. (По крайней мере, на своей первой пресс-конференции в статусе избранного президента в среду Трамп еще раз подтвердил намерения "поладить" с Россией).

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке
© REUTERS/ Lucas Jackson
"Либо поладим, либо нет". Трамп заявил, что перезагрузки с Россией не будет

С моей точки зрения, в США вот-вот начнется самая настоящая "революция в верхах" – по аналогии, кстати, с февральской революцией 1917-го года в России. И цель её не в том, чтобы "хорошие" парни переиграли "плохих" с помощью провокаций и обмана, но в том, чтобы начать переход от глобальной монополии американских элит к планетарной олигополии как к более эффективному формату мирового господства.

США: от болтовни к делу

Барак Обама в период своего президентства много говорил об "исключительности" США. Однако при нем страна вела себя как разбушевавшийся мировой жандарм, разрушивший Ирак и Ливию, развязавший кровавый кошмар на всем Ближнем Востоке, ввергнувший в гражданскую войну Украину и Йемен,  санкционировавший милитаризм и антироссийскую паранойю в Европе, etc.

Сброшенные американскими самолетами только в одном 2016-ом году 26 с лишним тысяч бомб на семь стран мира, не укрепили влияние США. Напротив: Госдеп явно не справился с ролью мирового лидера.

Кого и сколько бомбили США в 2016 году

Так что важнейшая задача администрации Дональда Трампа в 2017 году  состоит в том, чтобы пересмотреть внешнеполитическую стратегию США, перепрограммировать американскую дипломатию, заточенную на подготовку и осуществление "цветных революций", и приструнить спецслужбы.

Нет никаких сомнений: при Трампе США останутся главной силой в мировой политике, однако уже в ближайшее время им предстоит изменить свое отношение и к Евросоюзу, и к России, и к Китаю.

Евросоюз с его нарастающими проблемами становится для Госдепа обузой, Китай – главным экономическим конкурентом, Россия же может стать условным партнером США, например, на Ближнем Востоке.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
Ведущий Fox News рассказал о "катастрофическом наследии" Обамы

Вместе с тем, Вашингтону не обойтись и без серьезных перемен во внутренней политике, обусловленных тем обстоятельством, что как бы "многополярная" модель глобализации (представителем которой является Трамп), предполагает подготовку американских элит к лидерству нового типа. Лидерство это должно будет опираться уже не на разнузданный "трансгуманизм" неолибералов, подразумевающий консервацию экономики печатного станка, а на жесткие социальные и иные иерархии неоконов, стремящихся продлить жизнь капиталистической экономики посредством её трансформации в неокапиталистическую.

Замечу, что стремление команды Трампа вывести США в нормальный рабочий режим постиндустриального типа без сваливания страны в совокупность войн и военных конфликтов столкнется в текущем году с сопротивлением. Потенциальные противники — многочисленные теневые бизнесы и паразитарные группы в системе государственного управления, банковской сфере, силовых структурах, "креативном" классе и т.п.

© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп со сторонниками. 9 ноября 2016 год

Китай: планы партии — планы народа

Считается, что Китай, будучи мировым лидером по объему производимой продукции, тем не менее, не стремится к мировому господству. На самом деле, у КНР имеется свой мировой проект, просто реализуется он иными, чем в западном мире, средствами.

Руководство Китая не могло не прогнозировать возможные последствия избрания президентом США Дональда Трампа и, конечно же, выработало стратегемы, соответствующие новой геополитической обстановке и предполагающие мощный ответ Вашингтону не только в экономической сфере.

Флаги Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Andy Wong
В Китае ответили на обвинения Трампа в кибератаках

В Пекине понимают: приход к власти в США той части мировой финансовой олигархии, которая – в отличие от "демократов" — делает ставку не на войну, а на формирование нескольких равнозначных не торговых, но валютных субглобальных зон, исключает прямое военное столкновение этой страны с Китаем. К политике же цивилизационной конкуренции, предполагающей жесткое соперничество зоны юаня с зонами доллара, евро и рубля, Пекин и Гонконг давно готовы.

В 2017 году актуальными для Китая станут экспансия (прежде всего, в виде скупки активов) в ослабленную внутренними проблемами Европу и установление контроля за Евразией посредством привязки к проекту "Один пояс — один путь" обнищавших в результате экономических санкций Запада по отношению к России стран региона.

Актуальной для КНР станет также задача роста эффективности идеологического противостояния неолибералам и неоконам. Во второй половине текущего года в Пекине состоится XIX съезд Компартии Китая, на котором, как я полагаю, будут приняты решения, направленные на ребрендинг идеологии "социализма с национальной спецификой".

Вид на Париж, Франция. Архивное фото.
© AFP 2017/ Patrick Kovarik
Развал или бум: FT оценила, что ждет еврозону после выборов во Франции

В ожидании новой Ялты

В минувшем году Евросоюз потерпел поражение на всех внешнеполитических фронтах. Один только Brexit чего стоит. А ведь есть еще и сдувшаяся G7, которая окончательно превратилась в формат 1+6, в результате чего мировое экономическое лидерство перешло к БРИКС. Есть взятая на поруки, но абсолютно неуправляемая Украина, серьезный экономический ущерб от контрсанкций со стороны России и моральный ущерб в запутанной истории с беженцами и терактами. Европолитикам остается лишь бряцать у границ РФ чужим металлоломом.

© AFP 2017/ Justin Tallis
Акция протеста против результатов Brexit в Лондоне

Бардак в Евросоюзе зашел так далеко, что ему поможет теперь разве что резкая смена элит и приход к власти во Франции и Германии аналогов Аденауэра, либо Троцкого. Впрочем, это уже из области не планов и прогнозов, а скорее, фэнтези.

Иное дело – Россия. Именно она выходит сегодня на третью позицию в мировой табели о рангах, образуя вместе с Китаем и США своего рода новую "Большую тройку", которой самое время собраться в Ялте где-нибудь в феврале с.г.

Вторая сессия XIII Ежегодного заседания клуба Валдай в Сочи. 25 октября 2016
© Фото: Клуб "Валдай"
Крах неолибералов и фактор Трампа: каким будет 2017 год в мировой политике

С другой стороны, обольщаться на этот счет особо не стоит. Согласно законам цивилизационных циклов, в начале XXI века на евразийском пространстве повторяются те же процессы, что и в начале прошлого столетия. Это значит, что некий катаклизм, близкий по своей начинке к Великой октябрьской революции 1917 года, может вновь повториться в нашей стране, хотя и не ровно век спустя.

В XXI веке условным аналогом февральской революции в России стал, как уже было отмечено выше, приход к власти в США Дональда Трампа. Именно там сегодня слабое звено в системе глобального капитализма. Условным же аналогом Октябрьской революции 1917 года (вывод на мировой уровень левого проекта) могут стать события в Китае, готовящемся к корректировке своей стратегии на базе укрепления левой идеологии.

© AP Photo/ Seth Wenig
Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

Что касается России, то до президентских выборов 2018 года она, похоже, возьмет паузу и будет находиться в состоянии ожидания действий от глобалистов (и, в первую очередь, от руководства США), чтобы гениально НЕ ответить на атаки в свой адрес.

Россия – при  всей своей  внешнеполитической активности – на "великой шахматной доске" играет пока еще черными фигурами. А потому прорывов в области внешней или внутренней политики России в текущем году ждать не стоит.

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