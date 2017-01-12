Мнение: заявления Трампа на пресс-конференции – "несколько экстравагантные"

Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. В частности, речь шла об отношениях с РФ. Эксперт-американист Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik прокомментировал основные тезисы из заявлений Трампа.

Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Будущий хозяин Белого дома ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, отреагировал на критику оппонентов и публикацию "компрометирующих" материалов.

Участники пресс-конференции задали Трампу немало вопросов о будущем отношений с Россией. В ходе предвыборной гонки республиканец выступал за нормализацию отношений и выражал надежду, что ему удастся "поладить" с российским президентом Владимиром Путиным.

Этот тезис Трамп повторил. "Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это", – сказал он, отметив, что Москва способна оказать помощь в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Вместе с тем слово "перезагрузка" применительно к российско-американским отношениям Трамп счел неуместным. "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", – заявил он.

Трамп добавил, что может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?", – сказал политик. "Но если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом", – отметил он.

Профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин считает, что значительная часть заявлений Трампа была обусловлена попыткой с его стороны отбить нападки политических противников.

"Основное содержание заключалось в том, что ему (Трампу) надо было отбить нападение американских масс-медиа и добиться определенного понимания со стороны конгресса, в котором сейчас сложилась уникальная ситуация: и республиканцы, и демократы выступают с очень жесткой позицией по отношению к России и пытаются, как мне кажется, поймать Трампа на "российский крючок", стараясь изобразить его заложником политики России. И вот чтобы как-то минимизировать это, Трамп и сделал, возможно, несколько экстравагантные заявления, пытаясь обратить негативное отношение к России в свою пользу, говоря, что никакого кардинального изменения политики по отношению к России не будет, но политика все равно будет другая. Это, по сути, попытка перехватить у своих политических противников инициативу определять характер отношений, в том числе с Россией", – сказал Александр Кубышкин.

Он отметил, что многие эксперты считают Россию и США противниками.

"Но я не согласен с этим мнением. Мы не противники, но, в определенной степени, в условиях нового порядка мы – соперники. И Трамп, как мне кажется, попытается перевести это соперничество в более адекватное русло, отказавшись от некоторых неолиберальных посылов, которые свойственны были политике Барака Обамы", – считает эксперт.

Накануне пресс-конференции американские СМИ обнародовали анонимные материалы, призванные скомпрометировать Трампа. Телеканал CNN заявил о "подозрениях" спецслужб относительно сведений о республиканце, собранных некими "российскими агентами". Портал BuzzFeed опубликовал "документ спецслужб" полностью.

Александр Кубышкин обратил внимание на то, что публикацию непроверенных и не имеющих подтверждения сведений уже осудили многие мировые издания. С критикой на "нечестные СМИ" обрушился и сам избранный президент США.

""Компромат" на Трампа – это продолжение кампании, которую затеяли его политические противники. Но и в американском публичном мнении и публичном пространстве, да и уже и в СМИ, даже тех, которые враждебно относятся к Трампу, нарастает определенная усталость от всего этого. Последний "компромат" о якобы порочащих Дональда Трампа связях с Россией – не очень убедительно выглядит даже для тех, кто Трампа не любит", – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.