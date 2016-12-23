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Зиновьевский клуб

Крах Советского Союза был предрешен еще в 50-х годах

18:1023.12.2016
024131
Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости

Владимир Лепехин

В России наверняка не осталось политиков, не высказавших своего отношения к 25-летию со дня упразднения СССР. Казалось бы, всё сказано. Но в минувший четверг в МИА "Россия сегодня" состоялось еще одно и особенное обсуждение названной темы: в нем приняли участие пять из тех семи народных депутатов России, которые на знаменитом декабрьском (1991 года) заседании российского парламента отказались ратифицировать Беловежские соглашения.

Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
© РИА Новости. Ю. Иванов
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Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
Инициатором сбора экс-депутатов стал Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня", а потому начавшийся было разговор о том, кто больше виноват в развале СССР  (Горбачев, Ельцин или западные спецслужбы), был поднят в итоге на принципиально иной уровень. Уровень  объективного анализа тех цивилизационных процессов последнего столетия, в контексте которых следует рассматривать не только упразднение Советского Союза, но и десятки иных, катастрофических для нашей страны событий.

Основная линия анализа, представленного в ходе дискуссии членами Зиновьевского Клуба, состоит в рассмотрении событий в СССР и России в парадигме так называемых ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ.

Цивилизационные циклы и их алгоритм

"Свидетельство о смерти": Беловежские соглашения в газетах СССР
Замечено: Россия – страна крайностей. Причина — в особенностях российских элит, систематически взваливающих на себя некие планетарные миссии, но периодически оказывающихся неспособными реализовать на деле привлекательный проект хотя бы в пространстве собственной страны. Так, не справившись с построением коммунизма, советские элиты ударились в крайний антикоммунизм, а сегодня, когда десоветизация и декоммунизация (называемые либеральными реформами) зашли в тупик, российские элиты вновь готовы схватиться за принципиально иные, нелиберальные модели развития, включая возрождение советского проекта.

© РИА Новости. Юрий Иванов
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Дом, в котором были подписаны документы о создании СНГ. 8 декабря 1991 года

Такие шарахания из крайности в крайность – одно из следствий цикличности развития российской цивилизации.

Сегодня самые продвинутые российские политэкономы  пытаются опираться в обоснованиях необходимости отказа от либеральной модели на теорию экономических циклов. Бог им в помощь, как говорится,  хотя понимания цикличности развития современной экономики недостаточно для того, чтобы понимать логику планетарного и трансрегионального развития.

Экономические циклы – явление, характерное для наднациональной (западной) капиталистической экономики, в которую современная Россия даже после продажи активов зарубежным компаниям встроена фрагментарно – финансовым, сырьевым и образовательным сегментами. А вот если говорить об алгоритмах развития не только экономики, но российской цивилизации как таковой, то они подчиняются иным законам. Не экономических, но культурно-исторических (цивилизационных) циклов.

Узбекские женщины в аэропорту Внуково. 18 декабря 1991
© AFP 2016/ Mikhail Evstafiev
Великое переселение: как миллионы советских людей вдруг стали иностранцами
Не буду объяснять причины цикличности развития российской (северо-азиатской, земледельческой, крестьянской) цивилизации – отошлю читателя к своим научным работам. Оставлю также для отдельной статьи объяснение того факта, что цивилизационный цикл в России представляет собой временной отрезок в примерно столетие (чуть больше). Скажу главное.

Во-первых, в последние, как минимум, четыреста лет Россия прошла через четыре цикла развития, для каждого из которых характерны четыре основные стадии (своего рода "времена века"):

стадия подъема цивилизации с выходом в некую кульминационную точку развития;

стадия "плато" — время так называемых "золотых десятилетий" экономического процветания и политической стабильности с финалом в виде надломов доминирующей модели развития;

стадия разложения и падения цивилизации с её торможением в какой-то сверхкритической точке, ниже которой падать некуда;

© РИА Новости. И. Носов
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Всесоюзный референдум по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. 17 марта 1991 года

стадия "дна" – когда страна проходит через серию катаклизмов в поиске новых драйверов и моделей развития, после чего, в результате формирования нового и реального субъекта власти силовым образом цивилизация мобилизуется для очередного подъема как начала нового цивилизационного цикла.

Для наглядности приведу хорошо известный факт: становления новых субъектов власти силовым образом после двух-трех десятилетий падения русской цивилизации.

Становление новых субъектов власти, обеспечивших или предопределивших культурно-исторический подъем России, происходило в следующих временных точках:

1612-1613 гг. – формирование Народного ополчения, а затем и новой царской династии, что произошло после десятилетий "дна" (Великой смуты);

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Российская империя, СССР и КПСС: туда и обратно за один век
1722-1725 гг. – закон Петра I о престолонаследии и его смерть, что произошло после двух десятилетий "дна" петровских антицивилизационных реформ;

1825 год – восстание декабристов в Санкт-Петербурге и воцарение Николая I, что произошло после войны 1812 года, аракчеевщины и последующего кризиса имперской модели власти;

1927 год – разгром троцкистов в ЦК ВКП (б), что произошло после двух десятилетий "дна": первой русской революции, Первой мировой войны, свержения монархии, двух государственных переворотов и гражданской войны.

© РИА Новости
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Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете, 1949 год

Можно сколько угодно спорить с представленными здесь примерами "цикличности" развития российской цивилизации, выискивая какие-то "натяжки", но только такая парадигма  объясняет, что происходило в России – не в деталях и по форме, а в трансрегиональных масштабах и, в сущности, — в течение последних веков.

20 лет падения и еще 20 лет застоя в стадии "дна"

К моменту смерти Сталина СССР вышел в своем развитии на "плато", после чего примерно два десятилетия в нашей стране были "золотым временем". В этот период Советский Союз вышел в космос, на это время приходится оттепель, крах мировой колониальной системы и много чего еще, что принято ставить в заслугу Хрущеву и Брежневу. Хотя на самом деле "плато" — следствие сталинского периода развития СССР и реализации советским руководством конкретного цивилизационного проекта.

Митинг на Красной площади. 22 августа 1991 года
© РИА Новости. Олег Ласточкин
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Бездействие и застой как главные причины гибели СССР
К слову, потому Советский Союз и победил фашистскую Германию, что находился в стадии подъема.

В постсталинское время в КПСС началась эрозия стратегической линии партии и загнивание элит. Отсюда – один за другим – надломы в системе госуправления: XX съезд КПСС, хрущевские квазиреформы, неадекватность реакции на события в Чехословакии, деидеологизация партии при Брежневе-Суслове, ввод советских войск в Афганистан в 1979 году и т.п.

Крах СССР был предрешен, таким образом, еще в 50-х годах прошлого века. Предрешен логикой цивилизационных циклов, противостоять  которой можно только опираясь на понимание её законов. Но ведь никто их тогда не понимал. Не понимает и сейчас.

После смерти Леонида Брежнева в 1982 году рухнули последние шлюзы: началось обрушение советской модели развития. И все события вплоть до конца 90-х годов следует рассматривать именно в парадигме падающих костяшек "домино": андроповские метания и мимикрия КГБ, "перестройка" и крах СССР, гайдаровская "шоковая терапия" и распродажа страны, превращение "новой" России в колонию Запада и расстрел Белого дома, семибанкирщина и дефолт.

© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Деды Морозы с транспарантом "Все будет хорошо" у здания Государственной Думы РФ

Флаг СССР. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Опрос показал, как россияне относятся к распаду СССР
Дефолт 1998 года стал сверхкритической точкой в стадии падения. Именно после неё Борис Ельцин как бы очнулся и заменил Кириенко на Примакова, а затем передал власть Владимиру Путину… И вот здесь мы подходим к главному – к ответу на вопрос о том, чем в контексте цивилизационных циклов стали последние 16 лет?

Годами подъема? Разумеется, нет. Как они могли стать таковыми, если в 1998 году страна достигла дна, после чего главной задачей власти стало не дать провалиться России еще глубже.

Заслуга Владимира Путина в том, что он остановил обрушение страны. Он вытащил её из чеченской войны, остановил разрушение армии и ОПК. Но сегодня вопросы стоят так: чем стали для России события 2014 года на Украине? Как их расценивать: как победу РФ в связи с присоединением Крыма или как поражение в связи с утратой Украины? И с чем сравнивать 2014 год: с 1914-м годом, 1917-м или уже с 1927-м? И когда начнется реальный подъем страны, а не только собирание патриотической части элит вокруг действующего главы государства?

Понимание законов цивилизационного развития дает ответы на все эти вопросы. Совершенно ясно – когда и при каких условиях должно начаться новое восхождение России, и как ей после 20-30 лет развития вновь не войти в стагнацию и не скатиться затем в очередную культурно-историческую катастрофу.

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Зиновьевский клуб
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