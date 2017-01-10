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Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России

21:5510.01.2017
(обновлено: 04:28 11.01.2017)
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Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
© Fotolia/ W.Scott

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017/ Zach Gibson
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"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", — сказал Кардин.

По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин, Антон Денисов
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"Мы ясно заявляем, что санкции будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в (покупку — ред.) суверенного долга России", — добавил он.

Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Как заявил сенатор Джон Маккейн, конгресс должен "пресечь действия России на Украине и в Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 9 января 2017
© AFP 2017/ Zack Gibson
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Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец  Маккейн и демократы Кардин и Роберт Менендес. Документ, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Шестого января американские спецслужбы обнародовали доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве" в президентские выборы. При этом они отказались представить доказательства своих слов из-за "секретности".

В Москве претензии Вашингтона отвергают. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что доклад содержит ничем не подкрепленные обвинения, от которых Москва "устала".

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