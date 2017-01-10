Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", — сказал Кардин.

По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

"Мы ясно заявляем, что санкции будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в (покупку — ред.) суверенного долга России", — добавил он.

Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Как заявил сенатор Джон Маккейн, конгресс должен "пресечь действия России на Украине и в Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".

Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец Маккейн и демократы Кардин и Роберт Менендес. Документ, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Шестого января американские спецслужбы обнародовали доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве" в президентские выборы. При этом они отказались представить доказательства своих слов из-за "секретности".

В Москве претензии Вашингтона отвергают. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что доклад содержит ничем не подкрепленные обвинения, от которых Москва "устала".