"Зенит" победил "Балтику" благодаря голу экс-игрока калининградцев Андраде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" выиграл у "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 1:0.
- Единственный мяч забил Кевин Андраде, который перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома выиграл у калининградской "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге в присутствии 30 377 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Кевин Андраде (2-я минута).
Колумбийский защитник Андраде перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае. Он забил дебютный мяч за петербургский клуб и не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды.
Во втором туре "Зенит" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 19 августа, а "Балтика" на следующий день примет махачкалинское "Динамо".