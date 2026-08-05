"Зенит" победил "Балтику" благодаря голу экс-игрока калининградцев Андраде

Краткий пересказ от РИА ИИ "Зенит" выиграл у "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Кевин Андраде, который перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома выиграл у калининградской "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге в присутствии 30 377 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Кевин Андраде (2-я минута).

Колумбийский защитник Андраде перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае. Он забил дебютный мяч за петербургский клуб и не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды.