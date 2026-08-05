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"Зенит" победил "Балтику" благодаря голу экс-игрока калининградцев Андраде - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
22:47 05.08.2026

"Зенит" победил "Балтику" благодаря голу экс-игрока калининградцев Андраде

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" выиграл у "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 1:0.
  • Единственный мяч забил Кевин Андраде, который перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома выиграл у калининградской "Балтики" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге в присутствии 30 377 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Кевин Андраде (2-я минута).
Колумбийский защитник Андраде перешел в "Зенит" из "Балтики" в мае. Он забил дебютный мяч за петербургский клуб и не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды.
Во втором туре "Зенит" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 19 августа, а "Балтика" на следующий день примет махачкалинское "Динамо".
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
СМИ: "Крузейро" и "Зенит" не договорились о переходе Луиса Энрике
4 августа, 02:00
 
ФутболЗенитБалтикаКубок России по футболуКевин Андраде
 
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