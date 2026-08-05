В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 9 августа состоится полумарафон "Северная столица". Организаторами забега выступят Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Участники мероприятия выйдут на дистанции 10 км и 21,1 км. Для юных бегунов 8 августа пройдет Детский забег. Участники от 4 до 13 лет выйдут на дистанции 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Для трех самых быстрых мальчиков и девочек в каждой возрастной категории пройдет церемония награждения, все финишеры получат памятные медали. Кроме того, по маршруту полумарафона пройдет эстафета, в которой планируют принять участие около 40 команд. Всего на старт забега собираются выйти участники из 78 субъектов и более 280 городов и населенных пунктов России.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица" © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица"

Старт и финиш полумарафона традиционно расположатся на Дворцовой площади. Маршруты пройдут в один круг по центральной части Санкт-Петербурга. Участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

« "Это не просто старт, это свидание с городом, который невозможно не любить, и дистанцией, в которую невозможно не влюбиться. Мы создаем пространство, где Петербург раскрывается как экскурсовод, романтик и поэт. Здесь каждый участник бежит навстречу своему городу, вдыхая северный воздух и слушая, как сердце шепчет, что нашло свою вторую половину. Для нас важно, чтобы эти эмоции и воспоминания оставались с каждым, кто доверил нам свой выходной в Петербурге", — рассказал директор полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица" © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица"

На полумарафонской дистанции награды получат пять мужчин и пять женщин, показавших лучшие результаты. На дистанции 10 км победителями и призерами станут по три мужчины и женщины. Также будут награждены три команды, показавшие лучшие результаты в эстафете. Все победители и призеры получат памятные кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составит 990 000 рублей.

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица" © Фото : пресс-служба Бегового сообщества Полумарафон "Северная столица"

Кроме того, в забеге на 21,1 км будет проведено награждение по возрастным группам с первое по третье место у мужчин и женщин. Участники, занявшие призовые места в своих категориях, будут награждены отдельно. Все финишеры по традиции получат памятные медали, дизайн которых вдохновлен символами Санкт-Петербурга.