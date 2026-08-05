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В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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15:04 05.08.2026

В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица"

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаПолумарафон "Северная столица"
Полумарафон Северная столица - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 9 августа состоится полумарафон "Северная столица". Организаторами забега выступят Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.
Участники мероприятия выйдут на дистанции 10 км и 21,1 км. Для юных бегунов 8 августа пройдет Детский забег. Участники от 4 до 13 лет выйдут на дистанции 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Для трех самых быстрых мальчиков и девочек в каждой возрастной категории пройдет церемония награждения, все финишеры получат памятные медали. Кроме того, по маршруту полумарафона пройдет эстафета, в которой планируют принять участие около 40 команд. Всего на старт забега собираются выйти участники из 78 субъектов и более 280 городов и населенных пунктов России.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаПолумарафон "Северная столица"
Полумарафон Северная столица - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Полумарафон "Северная столица"
Старт и финиш полумарафона традиционно расположатся на Дворцовой площади. Маршруты пройдут в один круг по центральной части Санкт-Петербурга. Участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.
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"Это не просто старт, это свидание с городом, который невозможно не любить, и дистанцией, в которую невозможно не влюбиться. Мы создаем пространство, где Петербург раскрывается как экскурсовод, романтик и поэт. Здесь каждый участник бежит навстречу своему городу, вдыхая северный воздух и слушая, как сердце шепчет, что нашло свою вторую половину. Для нас важно, чтобы эти эмоции и воспоминания оставались с каждым, кто доверил нам свой выходной в Петербурге", — рассказал директор полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаПолумарафон "Северная столица"
Полумарафон Северная столица - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Полумарафон "Северная столица"
На полумарафонской дистанции награды получат пять мужчин и пять женщин, показавших лучшие результаты. На дистанции 10 км победителями и призерами станут по три мужчины и женщины. Также будут награждены три команды, показавшие лучшие результаты в эстафете. Все победители и призеры получат памятные кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составит 990 000 рублей.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаПолумарафон "Северная столица"
Полумарафон Северная столица - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Полумарафон "Северная столица"
Кроме того, в забеге на 21,1 км будет проведено награждение по возрастным группам с первое по третье место у мужчин и женщин. Участники, занявшие призовые места в своих категориях, будут награждены отдельно. Все финишеры по традиции получат памятные медали, дизайн которых вдохновлен символами Санкт-Петербурга.
Забег на 21,1 км в рамках полумарафона "Северная столица" станет третьим этапом "Кубка 35+ Бегового сообщества". Первые два этапа прошли в рамках Московского полумарафона и забега "Белые ночи".
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