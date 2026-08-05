Семин признал заслуженную победу ЦСКА над "Локомотивом" в Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболисты ЦСКА одержали победу над московским "Локомотивом" в матче групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победили футболисты ЦСКА — 5:4.

Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин назвал матч настоящей кубковой битвой и отметил, что футболисты ЦСКА выиграли по праву.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты ЦСКА заслуженно одержали победу над московским "Локомотивом" на старте групповой стадии пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, матч стал настоящей кубковой битвой, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и "красно-зеленых" Юрий Семин.

Встреча первого этапа группы D прошла во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты ЦСКА - 5:4.

"Это была настоящая кубковая игра, и футболисты показали максимум своих возможностей. Было много борьбы и немало интересных моментов. И этому, я думаю, такой хороший импульс придало такое большое количество болельщиков ЦСКА и "Локомотива" (на матче было около 20 тысяч человек – прим. ред.). Игра получилась хорошей", - сказал Семин.

"Но в каждом кубковом матче всегда есть победитель. Наверное, футболисты ЦСКА выиграли по праву, у них все-таки моментов для того, чтобы забить и решить исход игры, было больше. Но и у "Локомотива" это был один из лучших матчей в этом сезоне", - добавил собеседник агентства.