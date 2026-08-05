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Семин признал заслуженную победу ЦСКА над "Локомотивом" в Кубке России - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
12:03 05.08.2026 (обновлено: 12:27 05.08.2026)
Семин признал заслуженную победу ЦСКА над "Локомотивом" в Кубке России

Семин считает, что ЦСКА заслуженно победил "Локомотив" в Кубке России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Юрий Семин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты ЦСКА одержали победу над московским "Локомотивом" в матче групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
  • Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победили футболисты ЦСКА — 5:4.
  • Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин назвал матч настоящей кубковой битвой и отметил, что футболисты ЦСКА выиграли по праву.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты ЦСКА заслуженно одержали победу над московским "Локомотивом" на старте групповой стадии пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, матч стал настоящей кубковой битвой, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и "красно-зеленых" Юрий Семин.
Встреча первого этапа группы D прошла во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты ЦСКА - 5:4.
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Локомотив
1 : 24:5
ЦСКА
90‎’‎ • Александр Сильянов
40‎’‎ • Матеус
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"Это была настоящая кубковая игра, и футболисты показали максимум своих возможностей. Было много борьбы и немало интересных моментов. И этому, я думаю, такой хороший импульс придало такое большое количество болельщиков ЦСКА и "Локомотива" (на матче было около 20 тысяч человек – прим. ред.). Игра получилась хорошей", - сказал Семин.
"Но в каждом кубковом матче всегда есть победитель. Наверное, футболисты ЦСКА выиграли по праву, у них все-таки моментов для того, чтобы забить и решить исход игры, было больше. Но и у "Локомотива" это был один из лучших матчей в этом сезоне", - добавил собеседник агентства.
На старте чемпионата России "красно-зеленые" дома сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), а в гостях уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).
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