Партнер Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Даниленко, партнер миллиардера Ильи Трабера, не признает вину по делу об убийстве депутата Александра Петрова в Петербурге в 2020 году.
- Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест Даниленко.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партнер миллиардера Ильи Трабера Владимир Даниленко не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.
В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест.
"Даниленко вину не признает", - сказал собеседник агентства.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам "ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.
Миллиардер Трабер не признал вину в убийстве
15 июля, 12:29