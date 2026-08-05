Партнер Трабера не признал вину по делу об убийстве депутата

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Даниленко, партнер миллиардера Ильи Трабера, не признает вину по делу об убийстве депутата Александра Петрова в Петербурге в 2020 году.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест Даниленко.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партнер миллиардера Ильи Трабера Владимир Даниленко не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.

В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест.

Даниленко вину не признает", - сказал собеседник агентства.

Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам "ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.