Турецкий и боснийский клубы примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий клуб "Анадолу Эфес" и боснийская команда "Игокеа" примут участие в шестом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ.
- Суперкубок пройдет 17–20 сентября на московской "ВТБ Арене" и включит в себя участие четырех сильнейших команд лиги по итогам сезона-2025/26: московского ЦСКА, казанского УНИКС, краснодарского "Локомотив-Кубань" и петербургского "Зенит".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Турецкий клуб "Анадолу Эфес" и боснийская команда "Игокеа" примут участие в шестом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте турнира.
Турнир пройдет в формате группового этапа, после которого состоятся матчи за 5-е и 3-е места, а также финал. С 17 по 19 сентября участники будут играть в группах, 20 сентября – решающие встречи.