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Турецкий и боснийский клубы примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Баскетбол
 
13:47 05.08.2026 (обновлено: 14:36 05.08.2026)
Турецкий и боснийский клубы примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Стали известны участники Суперкубка Единой лиги ВТБ 2026 года

© Сайт турнираОфициальный мяч Единой лиги ВТБ
Официальный мяч Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Сайт турнира
Официальный мяч Единой лиги ВТБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий клуб "Анадолу Эфес" и боснийская команда "Игокеа" примут участие в шестом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ.
  • Суперкубок пройдет 17–20 сентября на московской "ВТБ Арене" и включит в себя участие четырех сильнейших команд лиги по итогам сезона-2025/26: московского ЦСКА, казанского УНИКС, краснодарского "Локомотив-Кубань" и петербургского "Зенит".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Турецкий клуб "Анадолу Эфес" и боснийская команда "Игокеа" примут участие в шестом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте турнира.
Суперкубок пройдет 17-20 сентября на московской "ВТБ Арене". В нем также примут участие четыре сильнейшие команды лиги по итогам сезона-2025/26 – московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань" и петербургский "Зенит".
Турнир пройдет в формате группового этапа, после которого состоятся матчи за 5-е и 3-е места, а также финал. С 17 по 19 сентября участники будут играть в группах, 20 сентября – решающие встречи.
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