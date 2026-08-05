"Спартак" отдал Ливая Гарсию в аренду в греческий "Панатинаикос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешел из московского футбольного клуба «Спартак» в греческий «Панатинаикос» на правах аренды.
- Соглашение рассчитано на текущий сезон и предусматривает право выкупа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешел из московского футбольного клуба "Спартак" в греческий "Панатинаикос" на правах аренды, сообщается на сайте "красно-белых".
Соглашение рассчитано на текущий сезон и предусматривает право выкупа.