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"Спартак" отдал Ливая Гарсию в аренду в греческий "Панатинаикос" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
00:21 05.08.2026
"Спартак" отдал Ливая Гарсию в аренду в греческий "Панатинаикос"

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия перешел в "Панатинаикос" на правах аренды

© РИА Новости / Алексей ФилипповЛивай Гарсия
Ливай Гарсия - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Ливай Гарсия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешел из московского футбольного клуба «Спартак» в греческий «Панатинаикос» на правах аренды.
  • Соглашение рассчитано на текущий сезон и предусматривает право выкупа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешел из московского футбольного клуба "Спартак" в греческий "Панатинаикос" на правах аренды, сообщается на сайте "красно-белых".
Соглашение рассчитано на текущий сезон и предусматривает право выкупа.
Гарсии 28 лет, он перешел в "Спартак" из греческого АЕКа в феврале 2025 года и завоевал в составе "красно-белых" Кубок России в сезоне-2025/26. Всего Гарсия провел за московский клуб 48 матчей, забил десять мячей и сделал пять результативных передач.
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