Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в 1/4 финала ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России проиграла команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло среди девушек до 20 лет.
- Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу Венгрии, и теперь россиянки сыграют в плей-офф за 5–8-е место с проигравшей командой матча Италия — Хорватия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России проиграла команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло среди девушек до 20 лет, который проходит в Оэйраше (Португалия).
Турнир завершится 7 августа. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.