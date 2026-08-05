Рейтинг@Mail.ru
Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в 1/4 финала ЧЕ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 05.08.2026
Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в 1/4 финала ЧЕ

Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в 1/4 финала ЧЕ до 20 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Водное поло . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России проиграла команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло среди девушек до 20 лет.
  • Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу Венгрии, и теперь россиянки сыграют в плей-офф за 5–8-е место с проигравшей командой матча Италия — Хорватия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России проиграла команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло среди девушек до 20 лет, который проходит в Оэйраше (Португалия).
Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу венгерок, которые в полуфинале сыграют с победителем матча Италия - Хорватия. Россиянки встретятся с проигравшей командой этой пары в плей-офф за 5-8-е место.
Турнир завершится 7 августа. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
Спортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ
Вчера, 18:45
 
СпортКубок мира ФИВБ (женщины)Чемпионат Европы по волейболу среди женщинВодное поло
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала