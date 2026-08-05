В Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в 1990-х годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киллер осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за четыре убийства, совершенные в 1990-е годы в Петербурге и Ленобласти.
- Следствием и судом установлено, что фигурант вошел в состав организованной преступной группы и совершил убийства с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия других преступлений.
- Преступления прошлых лет удалось раскрыть благодаря тщательной работе следователей и оперативных подразделений, которые заново изучили старые улики и восстановили ход событий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Вынесен приговор киллеру за четыре убийства в Петербурге и Ленобласти, совершенные в 1990-е годы, он осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
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"Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, следствием и судом установлено, что в октябре 1994 года фигурант совместно с еще одним мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вошли в состав организованной преступной группы. За денежное вознаграждение они совершили убийство мужчины в октябре 1994 года, застрелив его у дома по улице Федюнинского в городе Ломоносове, а также ранили его водителя. В декабре того же года они убили ножом еще одного человека. В январе 1995-го в Ленинградской области от их рук погибли еще двое.
Убийства были совершены с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия других преступлений, совершенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнили в пресс-службе.
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"Раскрыть преступления прошлых лет удалось благодаря тщательной работе следователей и оперативных подразделений. Они заново изучили старые улики и восстановили ход событий, получив неопровержимые доказательства. В итоге обвиняемый был задержан в 2024 году и полностью признал вину", - добавили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что осужденный совершил заказные убийства по просьбе главаря ломоносовского ОПС "Малышевская", который с целью расширения сферы влияния "заказал" конкурентов.