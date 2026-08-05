В Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в 1990-х годах

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"Раскрыть преступления прошлых лет удалось благодаря тщательной работе следователей и оперативных подразделений. Они заново изучили старые улики и восстановили ход событий, получив неопровержимые доказательства. В итоге обвиняемый был задержан в 2024 году и полностью признал вину", - добавили в пресс-службе ведомства.