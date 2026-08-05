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В Севастополе научились оценивать чистоту воды по поведению медуз - РИА Новости, 05.08.2026
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Наука
 
09:00 05.08.2026 (обновлено: 15:12 05.08.2026)
В Севастополе научились оценивать чистоту воды по поведению медуз

Севастопольские ученые создали систему определения чистоты моря по медузам

© Shutterstock/FOTODOM / Andriy BaidakУшастые медузы
Ушастые медузы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Andriy Baidak
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз.
  • По их словам, система основана на отслеживании изменений в сокращениях купола медузы Ушастая аурелия (Aurelia aurita) при загрязнении воды микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами с помощью компьютерного зрения и специального алгоритма.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз создали ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь). Специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения, сообщили РИА Новости в пресс‑службе Российского научного фонда (РНФ).
Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия (Aurelia aurita) меняется: их купол сокращается не так, как в чистой воде, рассказали в РНФ. Причем в зависимости от химического состава загрязнителя непрерывное движение купола меняется по‑разному.
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Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН предложили использовать эту особенность беспозвоночных для оценки качества морской воды в зонах купания или производства морепродуктов. Для того, чтобы уловить изменение в мышечных сокращениях медуз, специалисты предлагают привлекать компьютерное зрение, а затем обрабатывать данные с помощью специального алгоритма, разработанного в Институте.
"Мы предлагаем простую и автономную установку, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования. Согласно идее, сначала в любой интересующей прибрежной зоне специалисты устанавливают аквариум с медузами, через который протекает морская вода. Далее с помощью системы компьютерного зрения и разработанного нами алгоритма они отслеживают поведение этих особей, которое зависит от качества воды", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елены Вышкварковой.
© Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАНРеакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты
Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты
Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты
© Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАН
1 из 3
© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН

Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita

Юлия Баяндина (основной исполнитель проекта), кандидат биологических наук, в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita

Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita

© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН
2 из 3
© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАНКоллектив проекта
Коллектив проекта
Коллектив проекта
© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН
3 из 3
Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты
© Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАН
1 из 3

Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita

© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН
2 из 3
Коллектив проекта
© Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН
3 из 3
В фонде добавили, что созданный алгоритм обучен определять силуэт аурелии, отслеживать частоту сокращений купола и описывать направление движения организма — всего программа описывает 11 факторов поведения медузы. Выявление отклонений поведения медузы от нормального ученые моделировали в лабораторных условиях: алгоритм научился отличать движения Aurelia aurita в чистой воде от движений при загрязнении дизельным топливом с точностью 100 процентов, причем в опыте участвовало только шесть особей.
"Это значит, что во время реального мониторинга будет достаточно отслеживать движения всего нескольких особей, чтобы надежно оценить состояние прибрежных вод", — объяснили в РНФ.
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В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа — например, пестицидов. Также в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря.
Результаты представлены в Journal of Marine Science and Engineering. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 25-19-00551).
 
НаукаСевастопольЧерное мореРоссийская академия наукРНФНаукаУниверситетская наукамедузыМореВодаЭкологическое благополучиеЭкология
 
 
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