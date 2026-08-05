В Севастополе научились оценивать чистоту воды по поведению медуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз.

По их словам, система основана на отслеживании изменений в сокращениях купола медузы Ушастая аурелия (Aurelia aurita) при загрязнении воды микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами с помощью компьютерного зрения и специального алгоритма.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз создали ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь). Специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения, сообщили РИА Новости в пресс‑службе Российского научного фонда (РНФ).

Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия (Aurelia aurita) меняется: их купол сокращается не так, как в чистой воде, рассказали в РНФ. Причем в зависимости от химического состава загрязнителя непрерывное движение купола меняется по‑разному.

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН предложили использовать эту особенность беспозвоночных для оценки качества морской воды в зонах купания или производства морепродуктов. Для того, чтобы уловить изменение в мышечных сокращениях медуз, специалисты предлагают привлекать компьютерное зрение, а затем обрабатывать данные с помощью специального алгоритма, разработанного в Институте.

"Мы предлагаем простую и автономную установку, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования. Согласно идее, сначала в любой интересующей прибрежной зоне специалисты устанавливают аквариум с медузами, через который протекает морская вода. Далее с помощью системы компьютерного зрения и разработанного нами алгоритма они отслеживают поведение этих особей, которое зависит от качества воды", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елены Вышкварковой.

© Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАН Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты © Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАН 1 из 3 © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН 2 из 3 © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН Коллектив проекта Коллектив проекта © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН 3 из 3 Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты © Фото : Юлия Баяндина/ИнБЮМ РАН 1 из 3 Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН 2 из 3 Коллектив проекта © Фото : Елена Вышкваркова/ИнБЮМ РАН 3 из 3

В фонде добавили, что созданный алгоритм обучен определять силуэт аурелии, отслеживать частоту сокращений купола и описывать направление движения организма — всего программа описывает 11 факторов поведения медузы. Выявление отклонений поведения медузы от нормального ученые моделировали в лабораторных условиях: алгоритм научился отличать движения Aurelia aurita в чистой воде от движений при загрязнении дизельным топливом с точностью 100 процентов, причем в опыте участвовало только шесть особей.

"Это значит, что во время реального мониторинга будет достаточно отслеживать движения всего нескольких особей, чтобы надежно оценить состояние прибрежных вод", — объяснили в РНФ.

В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа — например, пестицидов. Также в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря.