Бабенко вошел в тренерский штаб "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб ярославского "Локомотива".
- В тренерский штаб Дмитрия Квартальнова вошел Александр Перов, а Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель продолжат свою работу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова вошел Александр Перов, свою работу продолжат Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель.
Фьоре перешел в "Локомотив"
1 июля, 15:04
Бабенко 48 лет, в качестве хоккеиста он завоевывал Кубок Гагарина с московским "Динамо" в сезонах-2011/12 и 2012/13. Впоследствии он возглавлял подмосковный "Витязь", исполнял обязанности главного тренера в казанском "Ак Барсе" и петербургском СКА, входил в тренерские штабы столичных "Динамо", ЦСКА и молодежной сборной России.
"Локомотив" становился обладателем Кубка Гагарина в двух последних сезонах под руководством Игоря Никитина (2024/25) и канадца Боба Хартли (2025/26).