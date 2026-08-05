Бабенко вошел в тренерский штаб "Локомотива"

Бабенко 48 лет, в качестве хоккеиста он завоевывал Кубок Гагарина с московским "Динамо" в сезонах-2011/12 и 2012/13. Впоследствии он возглавлял подмосковный "Витязь", исполнял обязанности главного тренера в казанском "Ак Барсе" и петербургском СКА, входил в тренерские штабы столичных "Динамо", ЦСКА и молодежной сборной России.