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Бабенко вошел в тренерский штаб "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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17:24 05.08.2026
Бабенко вошел в тренерский штаб "Локомотива"

Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб ярославского "Локомотива"

© пресс-служба ХК "Ак Барс" (Ильнар Тухбатов)Юрий Бабенко
Юрий Бабенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© пресс-служба ХК "Ак Барс" (Ильнар Тухбатов)
Юрий Бабенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб ярославского "Локомотива".
  • В тренерский штаб Дмитрия Квартальнова вошел Александр Перов, а Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель продолжат свою работу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова вошел Александр Перов, свою работу продолжат Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель.
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Бабенко 48 лет, в качестве хоккеиста он завоевывал Кубок Гагарина с московским "Динамо" в сезонах-2011/12 и 2012/13. Впоследствии он возглавлял подмосковный "Витязь", исполнял обязанности главного тренера в казанском "Ак Барсе" и петербургском СКА, входил в тренерские штабы столичных "Динамо", ЦСКА и молодежной сборной России.
"Локомотив" становился обладателем Кубка Гагарина в двух последних сезонах под руководством Игоря Никитина (2024/25) и канадца Боба Хартли (2025/26).
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