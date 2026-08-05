Футболиста "Зенита" Кондакова госпитализировали после матча с "Балтикой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков госпитализирован после матча Кубка России против «Балтики».
- Кондаков получил удар локтем в лицо и был заменен на 53-й минуте матча.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков госпитализирован после матча Кубка России против калининградской "Балтики", сообщил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
05 августа 2026 • начало в 20:45
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"Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение", - приводит слова Семака Telegram-канал "Зенита".