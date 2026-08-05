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Футболиста "Зенита" Кондакова госпитализировали после матча с "Балтикой" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
23:48 05.08.2026
Футболиста "Зенита" Кондакова госпитализировали после матча с "Балтикой"

Игрок "Зенита" Кондаков госпитализирован после удара локтем в матче Кубка России

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков госпитализирован после матча Кубка России против «Балтики».
  • Кондаков получил удар локтем в лицо и был заменен на 53-й минуте матча.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков госпитализирован после матча Кубка России против калининградской "Балтики", сообщил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
В среду "Зенит" обыграл дома "Балтику" (1:0) в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. 18-летний Кондаков во втором тайме получил удар локтем в лицо от Эдуардо Андерсона и спустя несколько минут попросил замену, покинув поле на 53-й минуте.
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 20:45
Завершен
Зенит
1 : 0
Балтика
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"Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение", - приводит слова Семака Telegram-канал "Зенита".

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ФутболСпортРоссияСергей СемакЗенитБалтикаКубок России по футболуРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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