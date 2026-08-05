Фестиваль современного искусства "Нарма" откроется 21 августа в Дербенте

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Третий фестиваль современного искусства "Нарма", который пройдет с 21 по 23 августа в Дербенте, объединит свыше 18 городских площадок и более 80 представителей креативных индустрий из Махачкалы, Дербента, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других городов, сообщают организаторы.

Тема фестиваля 2026 года — "Навигация внимания".

"Кураторы программы фестиваля Полина Дмитриева и Кристина Бандзеладзе предлагают прочитать Дербент как сеть маршрутов, где зритель становится путешественником, замечает исторические и культурные слои города и выстраивает собственную траекторию. Художественные проекты не задают единого пути, а открывают множественность перспектив и оставляют пространство для собственной навигации", - пояснили в пресс-службе фестиваля.

Маршрут фестиваля пройдет через разные культурные и исторические пласты Дербента. Внимание зрителя будет перемещаться между Великим шелковым путем и текстильной промышленностью города, аграрным и индустриальным ландшафтом, банной культурой, Каспийским морем, поэзией и современными художественными интерпретациями городской памяти.

Центральной площадкой станет парк имени Сулеймана Стальского. Здесь будут представлены художественныеинсталляции, связанные с созданием Каспийского прибрежного кластера — нового морского курорта в Дагестане, части президентского проекта "Пять морей и озеро Байкал". Здесь же откроется фотопроект, посвященный теме культурной идентичности и пространства встречи разных традиций, развернется ярмарка локальных брендов, пройдут вечерние концерты и кинопоказы.

Инсталляции, выставки и другие креативные проекты откроются также на территории крепости Нарын-Кала, в подземном водохранилище X–XI веков, Доме Петра I, Музее ковра и декоративно-прикладного искусства и на других городских площадках.

Специально к фестивалю подготовлена серия авторских экскурсий по древним магалам, истории Каспия, текстильному и индустриальному наследию Дербента, городскому искусству и поэтическим маршрутам.