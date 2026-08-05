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"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
23:01 05.08.2026
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче Кубка России

"Краснодар" победил по пенальти "Ахмат" на старте Кубка России по футболу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 5:4.
  • Основное время матча завершилось со счетом 1:1, голы забили Даниил Уткин и Максим Самородов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Краснодар" в серии пенальти обыграл грозненский "Ахмат" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы В прошла в Краснодаре. Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев мяч забил воспитанник "Краснодара" Даниил Уткин (66-я минута), в составе грозненцев отличился Максим Самородов (90+3). В серии пенальти точнее оказались хозяева - 5:4.
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Краснодар
2 : 15:4
Ахмат
66‎’‎ • Даниил Уткин (П)
90‎’‎ • Максим Самородов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот гол стал для Уткина первым после возвращения в команду спустя пять лет. В сезонах-2021/22 и 2024/25 он представлял "Ахмат".
Во втором туре "Краснодар" 19 августа сыграет в гостях с московским "Динамо", грозненцы днем ранее примут воронежский "Факел".
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