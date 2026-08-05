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Галактионов заявил, что после Махачкалы у команды был серьезный разговор - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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00:38 05.08.2026
Галактионов заявил, что после Махачкалы у команды был серьезный разговор

Галактионов: после поражения от махачкалинского "Динамо" был серьезный разговор

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗелимхан Бакаев и Михаил Галактионов
Зелимхан Бакаев и Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зелимхан Бакаев и Михаил Галактионов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил, что в команде состоялся серьезный разговор после поражения от махачкалинского «Динамо» во втором туре РПЛ.
  • «Локомотив» уступил ЦСКА в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России и ранее сыграл вничью с «Ахматом», а также проиграл махачкалинскому «Динамо» в чемпионате России.
  • Галактионов отметил, что несмотря на сложности, команда должна добиваться результатов в каждом матче и работать над улучшением игры.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что в команде состоялся серьезный разговор после поражения во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского "Динамо".
"Локомотив" во вторник уступил ЦСКА в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:5 - пенальти). Ранее железнодорожники в чемпионате России сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и проиграли махачкалинскому "Динамо" (1:2).
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"Это московское дерби, исторический матч. Спасибо болельщикам, которые создали антураж. Наши матчи всегда получаются обоюдоострыми, зрелищными. В первом тайме не все получалось, но во втором мы увидели команду, которая заставляла соперника ошибаться", - сказал Галактионов журналистам.
"Что касается результатов, то никакого позитива нет, надо выигрывать. Все это понимают. В каждом конкретном матче нужно добиваться результата. После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, с той игрой, которую должен показывать "Локомотив". Понятно, что радоваться нечему, но с высокоподнятой головой идем дальше", - отметил тренер "красно-зеленых".
На вопрос о том, самый ли это сложный старт сезона для Галактионова, специалист ответил: "Сложности бывают на разных этапах. Когда я приходил, когда игроки приостанавливали контракты и так далее. Из кадровых ситуаций надо как-то выходить. То, что было в прошлом сезоне, - это история, ее не изменить. Есть ребята которые нас покидают, но нам нужно работать", - подчеркнул Галактионов.
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