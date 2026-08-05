Галактионов заявил, что после Махачкалы у команды был серьезный разговор

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил, что в команде состоялся серьезный разговор после поражения от махачкалинского «Динамо» во втором туре РПЛ.

«Локомотив» уступил ЦСКА в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России и ранее сыграл вничью с «Ахматом», а также проиграл махачкалинскому «Динамо» в чемпионате России.

Галактионов отметил, что несмотря на сложности, команда должна добиваться результатов в каждом матче и работать над улучшением игры.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что в команде состоялся серьезный разговор после поражения во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского "Динамо".

Локомотив " во вторник уступил ЦСКА в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:5 - пенальти). Ранее железнодорожники в чемпионате России сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и проиграли махачкалинскому "Динамо" (1:2).

"Это московское дерби, исторический матч. Спасибо болельщикам, которые создали антураж. Наши матчи всегда получаются обоюдоострыми, зрелищными. В первом тайме не все получалось, но во втором мы увидели команду, которая заставляла соперника ошибаться", - сказал Галактионов журналистам.

"Что касается результатов, то никакого позитива нет, надо выигрывать. Все это понимают. В каждом конкретном матче нужно добиваться результата. После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, с той игрой, которую должен показывать "Локомотив". Понятно, что радоваться нечему, но с высокоподнятой головой идем дальше", - отметил тренер "красно-зеленых".