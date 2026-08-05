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Игрок ЦСКА Баринов прокомментировал поведение болельщиков "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
00:19 05.08.2026 (обновлено: 00:22 05.08.2026)
Игрок ЦСКА Баринов прокомментировал поведение болельщиков "Локомотива"

Футболист ЦСКА Баринов уверен, что не заслужил оскорблений фанатов "Локомотива"

© Фото : Соцсети ПФК ЦСКАДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Соцсети ПФК ЦСКА
Дмитрий Баринов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА, заявил, что не заслужил оскорбительных выкриков от болельщиков «Локомотива».
  • ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, а во время матча болельщики «Локомотива» освистывали Баринова и выкрикивали в его адрес оскорбительные выражения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Баринов заявил журналистам, что не заслужил оскорбительных выкриков в свой адрес от болельщиков столичного "Локомотива".
Во вторник ЦСКА в серии пенальти обыграл "Локомотив" в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Во время матча болельщики железнодорожников освистывали Баринова и выкрикивали оскорбительные выражения в его адрес.
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"Честно, отреагировал на фанатов спокойно, но в душе неприятно. Я не заслужил такого. Не зная всей правды о моем переходе… Я поблагодарил их после игры. Эти болельщики на протяжении всей моей карьеры меня поддерживали. Благодарен им, но таких слов я не заслужил. В игре слышал, но воспринимал с улыбкой на лице. Это их дело", - сказал Баринов.
Баринову 29 лет. Воспитанник "Локомотива" перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 16 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. За национальную сборную он отыграл 28 встреч.
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
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