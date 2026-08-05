Игрок ЦСКА Баринов прокомментировал поведение болельщиков "Локомотива"

"Честно, отреагировал на фанатов спокойно, но в душе неприятно. Я не заслужил такого. Не зная всей правды о моем переходе… Я поблагодарил их после игры. Эти болельщики на протяжении всей моей карьеры меня поддерживали. Благодарен им, но таких слов я не заслужил. В игре слышал, но воспринимал с улыбкой на лице. Это их дело", - сказал Баринов.