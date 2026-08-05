"Динамо" вырвало победу у "Факела" в матче Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо», гол забил защитник «Факела» Игорь Юрганов, срезая мяч в собственные ворота.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло воронежский "Факел" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы В прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй компенсированной ко второму тайму минуте мяч в собственные ворота срезал защитник "Факела" Игорь Юрганов.
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Во втором туре столичный клуб 19 августа примет "Краснодар", "Факел" днем ранее сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".