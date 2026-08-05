В Кургане стартовал проект Смертина "Бег со смыслом"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курган стал первым городом, где стартовал общенациональный проект экс-капитана сборной России по футболу, участника ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексея Смертина "Бег со смыслом".

"Бег со смыслом" — серия открытых пробежек по регионам России. Смертин является наставником беговых центров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые строят более чем в 20 городах России. В первую очередь их откроют в регионах, где уже сформированы активные беговые сообщества и есть запрос жителей на развитие спортивной инфраструктуры.

Главная задача проекта — сделать бег частью повседневной жизни как можно большего числа людей. Во время встреч наставник беговых центров ВФЛА общается с участниками, поддерживает их в занятиях спортом и делится опытом регулярных тренировок.

« "Курган стал для нас отправной точкой, и эта энергия старта — самая ценная. Проект “Бег со смыслом” для меня выходит за рамки привычных тренировок. Это разговор о том, как через дисциплину прийти к внутренней свободе, а через физическое усилие — к ясности в мыслях. Бег — это ведь искусство самопреодоления, доступное каждому. Мы открываем двери для всех, кто готов сделать свой первый шаг, и я искренне рад, что теперь этот путь мы проходим вместе с жителями российских городов", — заявил Смертин.

© Фото : ВФЛА "Бег со смыслом", Курган © Фото : ВФЛА "Бег со смыслом", Курган

В Кургане Смертин и первый вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский осмотрели спортивные объекты города и встретились с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

"Мы не просто строим спортивные объекты, мы создаем возможности для наших жителей. Совместно с ВФЛА мы открываем бесплатный беговой центр — современную площадку для тренировок как для начинающих, так и для профессионалов. Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха — популярном месте города, рядом с падел-кортом, Детским парком и Парком Победы. Эта локация логично продолжает спортивную ось города: недалеко находится стадион-парк "Энергетик". Теперь у курганцев есть полноценный маршрут для спорта и прогулок — от исторического центра до Шевелевки. Наша главная цель — сделать так, чтобы спорт был доступен для всех", — отметил Шумков.

© Фото : ВФЛА Беговой центр ВФЛА в Курске © Фото : ВФЛА Беговой центр ВФЛА в Курске

Беговые центры ВФЛА — современные круглогодичные комплексы для тренировок, восстановления и проведения спортивных мероприятий. Внутри будут оборудованы раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, а также пространства с необходимой спортивной экипировкой.

Важной частью инициативы становится развитие беговых сообществ. Параллельно завершается создание цифровой платформы беговых центров ВФЛА, которая позволит любителям спорта получать информацию о тренировках, расписании и мероприятиях в режиме онлайн.