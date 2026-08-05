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В Кургане стартовал проект Смертина "Бег со смыслом" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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19:07 05.08.2026
В Кургане стартовал проект Смертина "Бег со смыслом"

В Кургане стартовал общенациональный проект Алексея Смертина "Бег со смыслом"

© Фото : ВФЛА"Бег со смыслом", Курган
Бег со смыслом, Курган - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ВФЛА
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курган стал первым городом, где стартовал общенациональный проект экс-капитана сборной России по футболу, участника ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексея Смертина "Бег со смыслом".
"Бег со смыслом" — серия открытых пробежек по регионам России. Смертин является наставником беговых центров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые строят более чем в 20 городах России. В первую очередь их откроют в регионах, где уже сформированы активные беговые сообщества и есть запрос жителей на развитие спортивной инфраструктуры.
Главная задача проекта — сделать бег частью повседневной жизни как можно большего числа людей. Во время встреч наставник беговых центров ВФЛА общается с участниками, поддерживает их в занятиях спортом и делится опытом регулярных тренировок.
«
"Курган стал для нас отправной точкой, и эта энергия старта — самая ценная. Проект “Бег со смыслом” для меня выходит за рамки привычных тренировок. Это разговор о том, как через дисциплину прийти к внутренней свободе, а через физическое усилие — к ясности в мыслях. Бег — это ведь искусство самопреодоления, доступное каждому. Мы открываем двери для всех, кто готов сделать свой первый шаг, и я искренне рад, что теперь этот путь мы проходим вместе с жителями российских городов", — заявил Смертин.
© Фото : ВФЛА"Бег со смыслом", Курган
Бег со смыслом, Курган - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ВФЛА
"Бег со смыслом", Курган
В Кургане Смертин и первый вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский осмотрели спортивные объекты города и встретились с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
"Мы не просто строим спортивные объекты, мы создаем возможности для наших жителей. Совместно с ВФЛА мы открываем бесплатный беговой центр — современную площадку для тренировок как для начинающих, так и для профессионалов. Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха — популярном месте города, рядом с падел-кортом, Детским парком и Парком Победы. Эта локация логично продолжает спортивную ось города: недалеко находится стадион-парк "Энергетик". Теперь у курганцев есть полноценный маршрут для спорта и прогулок — от исторического центра до Шевелевки. Наша главная цель — сделать так, чтобы спорт был доступен для всех", — отметил Шумков.
© Фото : ВФЛАБеговой центр ВФЛА в Курске
Беговой центр ВФЛА в Курске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ВФЛА
Беговой центр ВФЛА в Курске
Беговые центры ВФЛА — современные круглогодичные комплексы для тренировок, восстановления и проведения спортивных мероприятий. Внутри будут оборудованы раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, а также пространства с необходимой спортивной экипировкой.
Важной частью инициативы становится развитие беговых сообществ. Параллельно завершается создание цифровой платформы беговых центров ВФЛА, которая позволит любителям спорта получать информацию о тренировках, расписании и мероприятиях в режиме онлайн.
Масштабный федеральный проект по созданию сети бесплатных беговых центров — часть стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики в России до 2036 года. Она направлена на популяризацию массового спорта, формирование нового общенационального бегового движения и создание доступной инфраструктуры для миллионов россиян.
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