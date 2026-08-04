УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе ЛЧ

Теперь на общем этапе игроки и официальные лица команд будут пропускать следующий матч после получения четырех желтых карточек, не повлекших удаление. Затем дисквалификация будет наступать после каждой последующей четной желтой карточки - шестой, восьмой и далее. На квалификационных стадиях еврокубков сохранится прежний порядок: дисквалификация будет назначаться после трех желтых карточек, не повлекших удаление, а затем после каждой следующей нечетной.