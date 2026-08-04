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УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе ЛЧ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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13:57 04.08.2026
УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе ЛЧ

УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе еврокубков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖелтая карточка
Желтая карточка - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
  • Теперь игроки и официальные лица команд будут пропускать следующий матч после получения четырех желтых карточек, не повлекших удаление, а затем дисквалификация будет наступать после каждой последующей четной карточки.
  • Изменение правил связано с реформой формата еврокубков, вступившей в силу в сезоне 2024/25, и увеличением количества матчей общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы с шести до восьми.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации на общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщается на сайте организации.
Теперь на общем этапе игроки и официальные лица команд будут пропускать следующий матч после получения четырех желтых карточек, не повлекших удаление. Затем дисквалификация будет наступать после каждой последующей четной желтой карточки - шестой, восьмой и далее. На квалификационных стадиях еврокубков сохранится прежний порядок: дисквалификация будет назначаться после трех желтых карточек, не повлекших удаление, а затем после каждой следующей нечетной.
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УЕФА отметил, что изменение правил связано с реформой формата еврокубков, вступившей в силу в сезоне-2024/25. После увеличения количества матчей общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы с шести до восьми прежняя система стала чаще приводить к дисквалификациям из-за накопления желтых карточек. Организация скорректировала порог отстранения, чтобы сохранить прежнее соотношение между количеством матчей и допустимым числом предупреждений.
Новые правила также распространятся на Лигу конференций, несмотря на то что общий этап этого турнира по-прежнему состоит из шести встреч. В организации объяснили это возможными переходами игроков между клубами, участвующими в разных еврокубках, во время зимнего трансферного окна.
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