ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 5:4, основное время завершилось со счетом 1:1.
- Вратарь Максим Бориско дебютировал за ЦСКА, а защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Коваленко впервые вышли в стартовом составе «Локомотива» в официальном матче.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦСКА в серии пенальти обыграл "Локомотив" в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы D прошла в Москве на домашней арене железнодорожников. Основное время завершилось со счетом 1:1. У гостей мяч забил Матеус Рейс (40-я минута), в составе хозяев отличился Александр Сильянов (90+2). В серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА - 5:4.
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
90’ • Александр Сильянов
40’ • Матеус
Матч стал дебютным за ЦСКА для вратаря Максима Бориско, приобретенного 28 июля у калининградской "Балтики". Защитник Георгий Джикия и арендованный у "Сочи" полузащитник Александр Коваленко впервые вышли в стартовом составе "Локомотива" в официальном матче. Оба футболиста присоединились к клубу в конце июня.
Во втором туре армейцы 18 августа примут тольяттинский "Акрон", "Локомотив" в тот же день сыграет на выезде с "Ростовом".