ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 5:4, основное время завершилось со счетом 1:1.

Вратарь Максим Бориско дебютировал за ЦСКА, а защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Коваленко впервые вышли в стартовом составе «Локомотива» в официальном матче.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦСКА в серии пенальти обыграл "Локомотив" в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча группы D прошла в Москве на домашней арене железнодорожников. Основное время завершилось со счетом 1:1. У гостей мяч забил Матеус Рейс (40-я минута), в составе хозяев отличился Александр Сильянов (90+2). В серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА - 5:4.

Матч стал дебютным за ЦСКА для вратаря Максима Бориско, приобретенного 28 июля у калининградской "Балтики". Защитник Георгий Джикия и арендованный у "Сочи" полузащитник Александр Коваленко впервые вышли в стартовом составе "Локомотива" в официальном матче. Оба футболиста присоединились к клубу в конце июня.