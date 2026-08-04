ЦСКА обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦСКА ведет в счете 1:0 после первого тайма матча группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу против «Локомотива».
- Гол забил Матеус Рейс на 40-й минуте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦСКА обыгрывает московский "Локомотив" после первого тайма матча группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
После первой половины встречи счет 1:0 в пользу армейцев, отличился Матеус Рейс (40-я минута).
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
90’ • Александр Сильянов
40’ • Матеус
Матч первого тура группы D проходит в Москве на домашней арене железнодорожников.