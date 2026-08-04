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ЦСКА обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
21:53 04.08.2026
ЦСКА обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча Кубка России

ЦСКА ведет в счете после первого тайма матча Кубка России против "Локомотива"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА ведет в счете 1:0 после первого тайма матча группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу против «Локомотива».
  • Гол забил Матеус Рейс на 40-й минуте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦСКА обыгрывает московский "Локомотив" после первого тайма матча группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
После первой половины встречи счет 1:0 в пользу армейцев, отличился Матеус Рейс (40-я минута).
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Локомотив
1 : 24:5
ЦСКА
90‎’‎ • Александр Сильянов
40‎’‎ • Матеус
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Матч первого тура группы D проходит в Москве на домашней арене железнодорожников.
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