"Батюшке сказал: мой грех – блуд": все откровения умного футболиста ЦСКА

Через пару лет этот парень будет очень крутой "десяткой" в РПЛ, - говорят знающие оптимисты. Зачем он женился в юном возрасте? Как закончил школу с медалью, почему ненавидит компьютерные игры и когда выиграет конкуренцию у атакующих хавов ЦСКА, в ярком интервью РИА Новости рассказал один из самых талантливых в своем поколении российских футболистов Артем Пономарчук, попавший к армейцам из… "Спартака".

"Игдисамов меня воскресил, теперь я стучусь в основу"

- Тот (юниорский) " Спартак " особо не имеет отношения к клубу. Меня начали замечать и взяли в ЦСКА . Все было хорошо, пока не поменялся тренер, и я попал в "Локомотив". Зона комфорта: я - капитан, все время в старте, играл без замен, никакой конкуренции, и перестал прогрессировать. Ушел в "Спартак", где на мою позицию было человек шесть-семь, но свое место выцарапал. Дошел до молодежки, а потом Дмитрий Владимирович Комбаров подтянул в "Спартак-2". Результата не показывал, было очень тяжело.

- Но в то время вас начали вызывать в юношескую сборную России.

- Сборная была отдушиной. Представляете, я в "Спартаке" перестал играть, а в сборной был капитаном? После попал в руки к Дмитрию Игоревичу Игдисамову в ЦСКА, который вместе с Максимом Эдуардовичем Боковым вдохнули в меня веру в себя. До этого у меня опускались руки, а они меня воскресили. А сейчас я уже в молодежке. Играть за нее - гордость и счастье. Это же и огромный вызов самому себе - проверка сил на международном уровне. И мотивация! Ведь матчи за пределами России случаются не так часто. У нас классная атмосфера, все заряжены. Мы же знаем друг друга еще по выступлениям в Юношеской футбольной лиге. ЮФЛ и МФЛ помогают становиться лидером и в премьер-лиге.

- Сложно было менять "Спартак" на ЦСКА?

- Я очень рад, что вернулся домой!

- С Фабио Челестини взаимодействовали?

- Да, но посредственно. Игрового подсказа особо не было, мы не разговаривали. Но в молодежку я вернулся с другим настроением, поднабрался мастерства. После зимнего перерыва почувствовал свой прирост ментально, физически, технически. Набрал хорошую форму и уже стучусь в основу.

© Фото : РФС Артем Пономарчук Футбол © Фото : РФС Артем Пономарчук Футбол

- Шефство кто-то взял над вами?

- Кислый, Глеб, Лука всегда мне подсказывали. Я уж не говорю про Облякова или Мойзеса – они постоянно корректируют тебя.

- Семейная атмосфера?

- С приходом Дмитрия Игоревича – 100% да. Все преобразилось: появились шутки, улыбки, расслабились в хорошем смысле. Скованность пропала. Я приходил и к Челестини, и к Игдисамову. Это колоссальная разница. У Дмитрия Игоревича я чувствовал себя более раскрепощенно не потому что был давно с ним знаком, а из-за атмосферы.

- При Челестини было не так?

- Я застал момент, когда Фабио только пришел. Было мало что понятно, но не могу сказать, что были разлады. Насколько я знаю и видел сам, не было сильных ссор, но было напряжение от общего положения.

- Некоторые считают, что у Игдисамова могут быть проблемы из-за недостаточного авторитета перед опытными игроками. Что думаете об этом?

- У меня закрадывались похожие мысли. Но мне стоило увидеть Дмитрия Игоревича в первый раз после структурных изменений и все вопросы сразу же испарились. Я увидел тренера, который очень уверен в себе. В команде относятся к нему с большим уважением, его слушают все игроки. С авторитетом точно нет проблем.

- Против какого игрока РПЛ мечтали бы сыграть?

- Надеюсь, против Батракова.

- А в мире?

- Первый, кто приходит на ум – Де Брюйне.

© Фото : РФС Артем Пономарчук Футбол © Фото : РФС Артем Пономарчук Футбол

- Ваш топ футболистов?

- Криштиану Роналду. Он гений. То, как он работает, как видит игру – фантастический уровень. Конечно, сложно не сказать про Месси, но лучший для меня - Роналду. Месси – это история про невероятный талант, а Криштиану – итог постоянной работы, самодисциплины, самосовершенствования. В 41 год показывать такое – космос.

- Дзюба в свои 37 еще может?

- Наверное, но мне сложно судить.

- В РПЛ они с Александром Кокориным могут пригодиться?

- Несомненно.

"Мы дисциплинированнее, чем советские футболисты"

- Ваша жизнь - футбол. Хватало времени на детство?

- Когда-то у меня был еще и теннис, а потом остался только футбол — это большая часть моей жизни. Но я не был лишен детских радостей, успевал и гулять, и общаться с друзьями, и учиться. Домашку делал на переменках, а иногда даже на самих уроках. Школу закончил с серебряной медалью - не дотянул до золотой, потому что на ЕГЭ не хватило немного баллов.

- Валерий Карпин говорил, что современных молодых футболистов отличает как раз дисциплина и чувство ответственности.

- В современном мире очень просто следить за собой благодаря гаджетам. Можно завести будильник, чтобы воду попить, например. Поэтому дисциплина у нашего поколения выше, чем у футболистов времен СССР. Да и способы развлечения изменились.

- Какие они у вас?

- Я недавно женился. Любим гулять по столице – так много нового для себя открыли. Я москвич, думал, что все про родной город знаю, но оказалось, что нет. Обожаю с собакой гулять и книги читать, ходим по театрам, кино и на выставки.

- А компьютерные игры?

- О нет! Это не про меня. Я уже лет с одиннадцати не играю в компьютер. Это пустая трата времени. Лучше чем-то интересным займусь. Я даже социальные сети из своей жизни убрал. У меня нет ни Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), ни TikTok. Только YouTube есть. Мне этого более, чем хватает.

- Рыбалка популярна у футболистов.

- Рыбу могу половить на даче, но мне ее жалко. Лучше посидеть, пообщаться, а рыбу потом отпустить.

- Почему женились в столь молодом возрасте?

- Я очень верующий человек. С супругой мы произносим молитву утром и вечером. В выходные ходим в церковь на службу, исповедь и причащение. Я думал о том, чтобы сделать предложение своей девушке. Пришел в церковь и обратился к богу. Попросил его дать мне знак. И произошла интересная ситуация. Через какое-то время мы пришли в церковь на исповедь. Там я назвал батюшке свой грех - блуд. Батюшка уточнил у меня, что я имею виду, и я рассказал, что живу со своей девушкой, но наши отношения не закреплены. Получается, что мы живем во грехе. Потому что в православии не могут мужчина с девушкой жить вместе без брака. И он не допустил нас до причастия. Я понял – вот знак.

- И решились сделать предложение?

- Это история! Когда меня не допустили до причастия, я сразу же пошел и купил кольцо. Точно решил это для себя. Моя любимая часто намекала и показывала мне всякие видео, где делают предложения на яхтах и так далее. Мы как раз собирались уезжать на зимние каникулы в Дубай. Идем вечером, гуляем по Дубай Марине, там стоят красивые яхты, лодки. К нам подходит местный зазывала и начинает предлагать покататься. Я ему сказал, что денег нет, но если он может сделать большую скидку, то мы с удовольствием согласимся. В общем, поплыли мы не на яхте, конечно, но на красивом белоснежном катере. Кольцо было со мной, хотя изначально в этот момент я не думал делать предложение, но все совпало идеально. Она встала на нос катера, спиной ко мне. Я аккуратно поставил телефон, чтобы записать видео, и встал на колено. Любимая поворачивается, а тут я. У нее шок! И, конечно, согласилась. Дает мне руку ладонью вверх. Я аккуратно перевернул и надел кольцо. Потом мы позвонили родителям. Никто ведь не знал, что я собираюсь это сделать. Только бог.

© Фото : Anna Aksenova ПФК ЦСКА Артем Пономарчук ЦСКА © Фото : Anna Aksenova ПФК ЦСКА Артем Пономарчук ЦСКА

- Помните, что с первой зарплаты подарили родителям?

- Обновил всем телефоны. Жене подарил новый и ее родителям тоже.

- Нравится радовать?

- Люблю дарить подарки гораздо больше, чем получать. Приятно смотреть на радостные лица близких. Брать на себя обязательства – это нормально. Я не могу сказать, что делаю что-то сверхъестественное - так и должно быть. Я мужчина, сын, муж. Вот недавно изучал банковское приложение. Смотрю, там есть раздел "недвижимость", а в нем счета за жилищно-коммунальные услуги квартиры, где живут мои родители. Я начал их оплачивать. Никому ничего не сказал, родители удивлялись: как так, в счетах все по нулям. Но так и должно быть.

- Вы вообще романтичный по натуре человек?