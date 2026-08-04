Журова призвала Соболева не плевать в колодец, а строить позитивный образ

"Спортсменов необходимо с самого детства учить: не плюй в колодец. Никогда не стоит говорить негатив про кого бы то ни было. Особенно про спонсоров или клуб, в котором ты можешь оказаться. В этом смысле нам стоит поучиться у иностранцев. Им объясняют, что если вы говорите про кого-то негатив, то вы не будете нужны, поскольку вы скандальный человек. Зачем в команде нужен человек, который будет приносить скандалы и, возможно, порочить спонсора? В этом плане у них все жестко", - сказала Журова.