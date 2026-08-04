Журова призвала Соболева не плевать в колодец, а строить позитивный образ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что спортсменов необходимо учить выстраивать положительный образ в медиа с детства.
- Супруга футболиста Александра Соболева опубликовала фотографию их сына в форме академии «Зенита», что вызвало обсуждение в социальных сетях из-за предыдущих негативных высказываний ребенка о клубе.
- Журова отметила, что в Америке большое значение придается созданию идеального позитивного образа с юного возраста, так как это важно для поиска спонсоров.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя ситуацию с футболистом петербургского "Зенита" Александром Соболевым, заявила РИА Новости, что спортсменам с детства необходимо выстраивать положительный образ в медиа.
Ранее супруга футболиста опубликовала в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию девятилетнего сына Сергея в форме академии "Зенита". Публикация вызвала внимание в социальных сетях из-за того, что ранее во время выступлений Соболева за московский "Спартак" ребенок в одной из трансляций на платформе Twitch негативно высказывался о "сине-бело-голубых", называя клуб "позором российского футбола" и "бомжами". Пользователи также обратили внимание, что на одно из первых занятий в академии "Зенита" Сергей пришел в красно-белых бутсах, а его мать в подписи к фотографии назвала сына "кабанчиком". Позже Соболев раскритиковал СМИ и вновь пообещал не общаться с представителями прессы, обвинив их в использовании истории с его сыном для привлечения внимания.
"Спортсменов необходимо с самого детства учить: не плюй в колодец. Никогда не стоит говорить негатив про кого бы то ни было. Особенно про спонсоров или клуб, в котором ты можешь оказаться. В этом смысле нам стоит поучиться у иностранцев. Им объясняют, что если вы говорите про кого-то негатив, то вы не будете нужны, поскольку вы скандальный человек. Зачем в команде нужен человек, который будет приносить скандалы и, возможно, порочить спонсора? В этом плане у них все жестко", - сказала Журова.
"В Америке, если ты будешь говорить про кого-то плохие слова, то, скорее всего, никогда не найдешь спонсора. У них давно все капитализировано, им не помогает государство, и они знают, что могут надеяться только на себя. Поэтому стараются создать идеальный позитивный образ начиная с самого юного возраста", - добавила она.