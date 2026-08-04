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Соболев вновь пообещал не общаться со СМИ из-за оскорблений сына - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
13:46 04.08.2026 (обновлено: 14:05 04.08.2026)
Соболев вновь пообещал не общаться со СМИ из-за оскорблений сына

Футболист "Зенита" Соболев пообещал не общаться со СМИ после публикаций о сыне

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев раскритиковал СМИ.
  • Александр Соболев пообещал не общаться с представителями прессы.
  • Супруга футболиста опубликовала фотографию их 9-летнего сына Сергея в форме академии «Зенита», что вызвало обсуждение в социальных сетях из-за предыдущих высказываний ребенка о клубе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев раскритиковал СМИ и вновь пообещал не общаться с представителями прессы, обвинив их в использовании истории с его сыном для привлечения внимания.
Ранее супруга футболиста опубликовала в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". Публикация вызвала внимание в социальных сетях из-за того, что ранее во время выступлений Соболева за московский "Спартак" ребенок в одной из трансляций на платформе Twitch негативно высказывался о "сине-бело-голубых", называя клуб "позором российского футбола" и "бомжами". Пользователи также обратили внимание, что на одно из первых занятий в академии "Зенита" Сергей пришел в красно-белых бутсах, а его мать в подписи к фотографии назвала сына "кабанчиком".
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"Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!" - написал Соболев в своем Telegram-канале.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака". В составе петербургской команды форвард провел 72 матча и забил 23 мяча.
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