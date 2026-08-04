Россиянка Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу Дианы Шнайдер.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу россиянки, которая является 17-й ракеткой мира. Шрамкова располагается на 143-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В третьем раунде Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской (21) и американкой Маккартни Кесслер (48).