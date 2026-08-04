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Россиянка Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Теннис
 
23:05 04.08.2026
Россиянка Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Шнайдер обыграла Шрамкову и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто

© AP Photo / Aurelien MorissardДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу Дианы Шнайдер.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу россиянки, которая является 17-й ракеткой мира. Шрамкова располагается на 143-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В третьем раунде Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской (21) и американкой Маккартни Кесслер (48).
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто
Вчера, 21:28
 
ТеннисСпортДиана ШнайдерРебекка ШрамковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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